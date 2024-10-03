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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranıyla 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online çekiliş ekranı önünde, bugünün kazananlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Büyük ikramiyenin sahiplerine ulaşacağı bu şanslı numaraların belirleneceği çekiliş, noter huzurunda yapılacak. 3 Ekim 2024 Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 03.10.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 18:42
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranıyla 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Perşembe günü yapılan çekiliş, noter huzurunda canlı olarak MP'nin YouTube hesabında gerçekleşecek. Toplam 60 numara arasından 6 şanslı numara belirlendi ve sonuçlar ekrana yansıdı. 3 Ekim 2024 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuç ekranı ve MPİ'nin kazanan numaraları ile ilgili detaylar haberin devamında…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranıyla 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

3 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
3 Ekim 2024 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir..

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranıyla 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

3 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranıyla 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranıyla 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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