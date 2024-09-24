SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Tıkla- MPİ bilet sorgula

Süper Loto sonuç ekranı şansoyunu severler tarafından ziyaret ediliyor. Salı çekilişi için gözler noter huzurunda canlı gerçekleşen MP youtube hesabına çevrildi. Kazanan şanslı numaraların birer birer ilan edildiği çekilişte, her küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. Peki, 24 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuç ekranı ile MPİ bilet sorgula!