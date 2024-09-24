  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Tıkla- MPİ bilet sorgula

Süper Loto sonuçları gündemde. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş, Salı, Perşembe ve Pazar günü ilgililerine duyuruluyor. Gözler 24 Eylül Salı Süper Loto sonuçlarına çevrildi. Devreden büyük ikramiyenin 197.225.390 TL olduğu çekiliş için heyecan dorukta. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Tıkla- MPİ bilet sorgula ekranı!

Giriş Tarihi: 24.09.2024 19:15 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:15
SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Tıkla- MPİ bilet sorgula

Süper Loto sonuç ekranı şansoyunu severler tarafından ziyaret ediliyor. Salı çekilişi için gözler noter huzurunda canlı gerçekleşen MP youtube hesabına çevrildi. Kazanan şanslı numaraların birer birer ilan edildiği çekilişte, her küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. Peki, 24 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuç ekranı ile MPİ bilet sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Tıkla- MPİ bilet sorgula

SÜPER LOTO DEVREDEN BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

24 Eylül tarihli yeni çekiliş saat 21.30'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından millipiyangoonline.com çekiliş sonuçları sayfası üzerinden bilet sorgulama işlemi yapılabilecek.

Devreden büyük ikramiye ise https://www.millipiyangoonline.com/super-loto üzerinde yer salan bilgiye göre 197.225.390 TL olarak duyuruldu!

İşte, sonuç ekranı ile MPİ bilet sorgulama;

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Tıkla- MPİ bilet sorgula

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Tıkla- MPİ bilet sorgula

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EYLÜL 2024 SALI | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Tıkla- MPİ bilet sorgula
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun!
  • 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SON DAKİKA SON DAKİKA