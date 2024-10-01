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SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranı ile 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar

Milli Piyango Online çekiliş ekranı başında bugünün talihlilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.Haftanın ikinci gününde ilk Süper Loto çekilişinde bilet sonuçları merakla bekleniyor. Büyük ikramiyenin sahiplerine kavuşacağı şanslı numaralarla sonuçlanacak çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, 1 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 01.10.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 17:05
SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranı ile 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar

Süper Loto sonuç ekranı şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Salı çekilişi için gözler noter huzurunda canlı gerçekleşen MP youtube hesabına çevrildi. Her küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. Peki, 1 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuç ekranı ile MPİ bilet sorgula haberin devamında…

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranı ile 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar

1 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
1 Ekim 2024 Salı On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranı ile 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar

1 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edilecek.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranı ile 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ekranı ile 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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