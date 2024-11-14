Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu.

Bakanlık, bu tür sağlık açısından riskli durumları önüne geçme maksadıyla denetimlerini sıklaştırarak, vatandaşların güvenli ve kaliteli gıda tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilip yayımlanan hileli ve tağşiş ürünlerin listesini anlık ve güncel olarak aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile görüntülenebilmektedir.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ