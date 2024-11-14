Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?

İnsan sağlığını tehdit eden, etiket içeriğine uygun olmayan ürünleri üreten ve satan gıda firmaları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tek ifşa ediliyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer alan bilgilere onlarca yeni gıda ve üretici firma ekleyerek güncelledi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alırken, bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listedeki yerini aldı. Peki, taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangileri? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Kasım 2024 güncel hileli ürünler listesi haberin devamında…