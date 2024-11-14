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Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?

İnsan sağlığını tehdit eden, etiket içeriğine uygun olmayan ürünleri üreten ve satan gıda firmaları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tek ifşa ediliyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer alan bilgilere onlarca yeni gıda ve üretici firma ekleyerek güncelledi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alırken, bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listedeki yerini aldı. Peki, taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangileri? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Kasım 2024 güncel hileli ürünler listesi haberin devamında…

Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:32
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi her gün hız kesmeden güncellemeye devam ediyor. Listeye son olarak eklenen zeytinyağı, peynir, köfte gibi ürünlerde usulsüzlükler tespit edildi. Vatandaşın Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar arasında bu sefer peynir ve süt ürünleri yer aldı. Bakanlığın hileli ürünleri güncellemesinin ardından vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. İşte, Kasım 2024 taklit ve tağşiş yapan hileli gıda ürünleri ve üreticilerin listesi haberin devamında...

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu.

Bakanlık, bu tür sağlık açısından riskli durumları önüne geçme maksadıyla denetimlerini sıklaştırarak, vatandaşların güvenli ve kaliteli gıda tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilip yayımlanan hileli ve tağşiş ürünlerin listesini anlık ve güncel olarak aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile görüntülenebilmektedir.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?
  • 13.11.2024 POZCU KASABI-HALİT CEYLAN - DANA/KUZU KIYMA Kanatlı Eti Tespiti 17.09.2024 YENİŞEHİR MERSİN Et ve Et Ürünleri
  • 13.11.2024 İSTANBUL ET VE ŞARKÜTERİ-HALİDE TAHTA - DANA/KUZU KIYMA Kanatlı Eti Tespiti 17.09.2024 YENİŞEHİR MERSİN Et ve Et Ürünleri
  • 13.11.2024 YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YENSEL ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ DİLİMLİ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti STT: 29.04.2024 MERKEZ AFYONKARAHİSAR Et ve Et Ürünleri
  • 13.11.2024 ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA TARIM TURİZM MADENCİLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSMAİL DÖNMEZ OSMANLI ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 25.10.2024 MERKEZ AFYONKARAHİSAR Et ve Et Ürünleri
  • 12.11.2024 HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI ABALI SÜZME ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti 0412 AKYURT ANKARA Arıcılık Ürünleri
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?
  • 12.11.2024 ENFA GIDA-MUSTAFA ENÇETİN BALPETEK SÜZME ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti 202311005 MAMAK ANKARA Arıcılık Ürünleri
  • 11.11.2024 MUT YÖRESEL ÜRÜNLERİ-SERAP KILIÇ - BAL Taklit veya Tağşiş Tespiti - MEZİTLİ MERSİN Arıcılık Ürünleri
  • 11.11.2024 BURAK GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-EMİNE KORKMAZ İSKENDER BEY TOST PEYNİRİ Bitkisel Yağ Tespiti 245 NİKSAR TOKAT Süt ve Süt Ürünleri
  • 11.11.2024 HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EGEDEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 0723 TORBALI İZMİR Bitkisel Yağlar
  • 11.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NACİ OBA TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ 25 KG Koyun Sütü Tespit Edilmemesi 18.01.2025 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi güncellendi! Kasım 2024 hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangisi?
  • 11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 12 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar
  • 11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 11 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar
  • 11.11.2024 KRAL ŞEKERLEME FAST FOOD - YAKUP GÜNAYDIN - PİŞMİŞ ET DÖNER Sakatat (Dil) Tespiti - OSMANGAZİ BURSA Et ve Et Ürünleri
  • 08.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNAY TOST PEYNİRİ (YARIM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ) 2000 G Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti 030524 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri
  • 08.11.2024 KELEBEK SÜT VE GIDA SAN. LTD. ŞTİ. GÖLLER YAYLASI YARIM YAĞLI TAZE ERİTME TOST PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması 301 KOZAN ADANA Süt ve Süt Ürünleri
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