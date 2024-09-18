TBMM’de bu hafta: 9’uncu Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...

TBMM gündemi yakından takip edilirken, Meclis arası öncesinde gündeme gelen konu başlıkları da araştırılıyor. Torba Yasa ve 9. Yargı paketi Meclis tatili öncesinde araştırılan en önemli konu başlıkları arasındaydı. Bu kapsamda Meclis çalışmalarının yeniden gündeme gelmesine az bir süre kala yargı paketine dair araştırmalar da hız kazandı .Peki, 9'uncu Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?