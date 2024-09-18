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TBMM'de bu hafta: 9'uncu Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...

9. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. Meclis arası nedeniyle çalışmalarına da ara verilen pakette İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi gibi önemli konu başlıkları takip edilenler arasındaydı. Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra, Bakan Yılmaz Tunç genel af olmayacağı bilgisini duyurmuştu. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:47
TBMM’de bu hafta: 9’uncu Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...

TBMM gündemi yakından takip edilirken, Meclis arası öncesinde gündeme gelen konu başlıkları da araştırılıyor. Torba Yasa ve 9. Yargı paketi Meclis tatili öncesinde araştırılan en önemli konu başlıkları arasındaydı. Bu kapsamda Meclis çalışmalarının yeniden gündeme gelmesine az bir süre kala yargı paketine dair araştırmalar da hız kazandı .Peki, 9'uncu Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

TBMM’de bu hafta: 9’uncu Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

BAKAN TUNÇ "Türkiye yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

TBMM’de bu hafta: 9’uncu Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİNİN UZLAŞI İÇERİSİNDE KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

TBMM’de bu hafta: 9’uncu Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM’de bu hafta: 9’uncu Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

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