TBMM'de bu hafta: 9'uncu Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi...
9. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. Meclis arası nedeniyle çalışmalarına da ara verilen pakette İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi gibi önemli konu başlıkları takip edilenler arasındaydı. Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra, Bakan Yılmaz Tunç genel af olmayacağı bilgisini duyurmuştu. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:47