TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Çantadaki verilere ulaşabilecekler mi?

Çanta, Makinist'in elindeyken imha edilen içerik nedeniyle Kate'in planları boşa çıkar. Buna rağmen, ekipler Altay'ın yardımıyla çantadaki verilerin yarısına erişir. Ancak daha fazlasını elde etmek için Altay ve Neslihan yeni bir strateji belirlemek zorundadır ve bu tehlikeli yolculuk, yeni riskler doğuracaktır.