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TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat 118. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi isimleri buluşturan yapımın yayınlanan son bölümünde Neslihan'ın kritik kararıyla ekipler, çantadaki verilerin bir kısmına ulaşmayı başarır. Ancak düşmanlar harekete geçmişken, Altay ve ekibin önünde zorlu bir görev daha vardır. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 00:32
TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat 118. bölüm fragmanı için TRT 1 ekranına dönüldü. 27 Ekim tarihli son bölümün ardından yeni bölümden detaylar görmek isteyenler fragman için bekleyişe geçti. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan'ın kritik kararıyla ekipler, çantadaki verilerin bir kısmına ulaşmayı başarır. Ancak düşmanlar harekete geçmişken, Altay ve ekibin önünde zorlu bir görev daha vardır.

TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Çantadaki verilere ulaşabilecekler mi?
Çanta, Makinist'in elindeyken imha edilen içerik nedeniyle Kate'in planları boşa çıkar. Buna rağmen, ekipler Altay'ın yardımıyla çantadaki verilerin yarısına erişir. Ancak daha fazlasını elde etmek için Altay ve Neslihan yeni bir strateji belirlemek zorundadır ve bu tehlikeli yolculuk, yeni riskler doğuracaktır.

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