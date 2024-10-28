TEŞKİLAT 118. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Teşkilat 118. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi isimleri buluşturan yapımın yayınlanan son bölümünde Neslihan'ın kritik kararıyla ekipler, çantadaki verilerin bir kısmına ulaşmayı başarır. Ancak düşmanlar harekete geçmişken, Altay ve ekibin önünde zorlu bir görev daha vardır. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 00:32