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TEŞKİLAT 121. BÖLÜM FRAGMANI || Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat 121. bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1'in uzun süredir ekranlarda olan ve büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla aksiyon dolu anlar sunmaya devam ediyor.Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünü paylaştığı dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde heyecan doruğa çıktı. Her pazar akşamı izleyiciyle buluşan yapımın ve gelecek hafta yayınlanacak bölümde yeni gelişmeler, sürprizler ve gerilimli anlar yaşanacak. Peki, Teşkilat 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek haftaki bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Teşkilat yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 23:42
TEŞKİLAT 121. BÖLÜM FRAGMANI || Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak Teşkilat 121. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. 17 Kasım'da yayınlanan son bölümün ardından, dizi severler yeni bölümle ilgili ipuçları almak için fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler yaşanacak? İşte, Teşkilat yeni bölüm fragmanı ve önümüzdeki hafta izleyicileri bekleyen aksiyon dolu anlarla ilgili tüm detaylar...

TEŞKİLAT 121. BÖLÜM FRAGMANI || Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TEŞKİLAT 121. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

TEŞKİLAT 121. BÖLÜM FRAGMANI || Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Altay ve Neslihan, Profesör diye bildikleri Turan'ın ölmeden önce söyledikleriyle neye uğradıklarını şaşırırlar. Gerçek Profesör, Turan'ın genç oğludur. Bu gerçeği aynı zamanda Makinist de duyar. Altay, düştükleri durumdan kurtulmak için Neslihan ve kendisi için tehlikeli bir hamlede bulunur.

TEŞKİLAT 121. BÖLÜM FRAGMANI || Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Korkut, Akif ile buluştuğunda Volkan tarafından takip edildiğini fark eder. Bu durum, ikisinin de açığa çıkma riskini doğurur. Akif de çıkmaza girdiklerini anlar. Fakat Korkut'un aklında bir plan vardır.

TEŞKİLAT 121. BÖLÜM FRAGMANI || Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Neslihan ve Altay umutlarının bittiğini düşündüklerinde, öğrendikleri gerçekle beraber tekrar hedefin peşine düşerler. Amaçları gerçek Profesör'ü, Makinist'ten önce bulup devlet için önemli olan verileri tamamlamaktır.

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