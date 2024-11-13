TOKİ 250 bin konut başvuru tarihleri ve şartları: 2+1, 3+1 ve 4+1 daire fiyatları... TOKİ konut satışı ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihlerini duyurdu! 250 bin konutluk dev projede yer alacak olan 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler için başvurular ne zaman başlayacak araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman?