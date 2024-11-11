TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2024: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartları neler?

TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini duyurdu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Adana gibi birçok ilde toplamda 250 bin konut için harekete geçti. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek 2+1, 3+1 ve 4+1 tipindeki 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ihale tarihleri belli oldu. TOKİ başvuru süreci ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ihale tarihleri ne zaman? İşte, detaylar...