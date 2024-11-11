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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2024: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartları neler?

TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini duyurdu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Adana gibi birçok ilde toplamda 250 bin konut için harekete geçti. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek 2+1, 3+1 ve 4+1 tipindeki 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ihale tarihleri belli oldu. TOKİ başvuru süreci ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ihale tarihleri ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:00
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2024: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartları neler?

TOKİ, 250 bin yeni konut satışını duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 50 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmak amaçlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun gibi büyük illerin de yer aldığı TOKİ konut projelerinin ihale tarihleri de belli oldu. Peki, konut projesine başvuruları başladı mı, nereden başvurulur, şartları neler? İşte, 2+1, 3+1, 4+1 daireler için ihale tarihleri...

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2024: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartları neler?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PORJESİ İHALE TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ihale tarihleri açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Kasım 2024 tarihinde "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2024: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartları neler?

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi hız kesmeden devam ediyor.

Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutlarımızın ihale tarihleri belirlendi.

Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz.''

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2024: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartları neler?

BAKAN KURUM: YENİ TAKVİMİMİZİ OLUŞTURDUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2024: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartları neler?

81 İLİ KAPSAYACAK

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.

İL İL TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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