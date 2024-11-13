TOKİ 250 bin konut projesinde son durum! 2+1, 3+1 ve 4+1 TOKİ konut satışı ne zaman, başvuru şartları neler?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE İHALE TARİHLERİ BELİRLENDİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.