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TOKİ 250 bin konut satışı! Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi... TOKİ 2+1, 3+1, 4+1 daire satışı başvuruları ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihlerini duyurdu! 250 bin konutluk dev projede yer alacak olan 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler için başvurular ne zaman başlayacak araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman?

Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:48
TOKİ 250 bin konut satışı! Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi... TOKİ 2+1, 3+1, 4+1 daire satışı başvuruları ne zaman?

Ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ'den müjdeli haber geldi! TOKİ 250 bin yeni konut projesiyle ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor… 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle satışa sunulan konutlar, uygun ödeme koşullarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl yapılacak ve hangi tarihlerde gerçekleşecek?

TOKİ 250 bin konut satışı! Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi... TOKİ 2+1, 3+1, 4+1 daire satışı başvuruları ne zaman?

TOKİ DUYURDU: 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir projeyi başlattı.

Uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı hedefleyen 250 Bin Sosyal Konut Projesi Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek.

TOKİ 250 bin konut satışı! Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi... TOKİ 2+1, 3+1, 4+1 daire satışı başvuruları ne zaman?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE İHALE TARİHLERİ BELİRLENDİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

TOKİ 250 bin konut satışı! Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi... TOKİ 2+1, 3+1, 4+1 daire satışı başvuruları ne zaman?

81 İLİ KAPSAYACAK

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.

İL İL TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 250 bin konut satışı! Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi... TOKİ 2+1, 3+1, 4+1 daire satışı başvuruları ne zaman?

BAKAN KURUM: YENİ TAKVİMİMİZİ OLUŞTURDUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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