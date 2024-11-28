TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI: TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy sorgulama

TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy araştırılıyor. İstanbul Arnavutköy'de TOKİ 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında toplam 3718 daire inşa edilirken hak sahipleri belirlenmek için TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Bugün 3+1 daireler için kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. İşte 3+1 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...