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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI: TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy sorgulama

TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy araştırılıyor. İstanbul Arnavutköy'de TOKİ 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında toplam 3718 daire inşa edilirken hak sahipleri belirlenmek için TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Bugün 3+1 daireler için kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. İşte 3+1 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:50
TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI: TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy sorgulama

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları canlı izle ekranı takip ediliyor. İstanbul Arnavutköy'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında toplamda 3718 daire yer alırken, 3+1 daireler için yapılan kura çekimi bugün noter huzurunda tamamlanacak. Peki; TOKİ İstanbul Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Taşoluk ve Baklalı TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI: TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 100 BİN SOSYAL KONUT BELİRLEME KURA TARİHLERİ

İstanbul Arnavutköy'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi başladı.

Projenin ilk etabı, 27 Kasım Çarşamba günü yapılan kura çekimiyle tamamlandı ve hak sahipleri için 2+1 dairelerin belirlenmesi sağlandı.

Bugün ise 28 Kasım 2024 Perşembe günü, 3+1 daireler için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi yapılacak.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI: TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 3+1 SOSYAL KONUT KURASI CANLI İZLE EKRANI

Taşoluk ve Baklalı'daki toplam 1114 3+1 daireler için Toki kura çekimi canlı yayınla bugün yapılıyor.

Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacakç

Kura çekimi başladığında aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 3+1 SOSYAL KONUT KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI: TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy sorgulama

TOKİ ARNAVUTKÖY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Taşoluk ve Baklalı'da inşa edilen 2+1 2604 dairenin kurası, 27 Kasım Çarşamba günü çekildi. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı.

3+1 1114 dairenin kurası ise 28 Kasım Perşembe günü çekilecek ve yine TOKİ'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 3+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI: TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi Arnavutköy sorgulama

ÖDEME PLANI NASIL?

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1) 2+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2+1 KONUT SATIŞ FİYATLARI

2) 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

3+1 KONUT SATIŞ FİYATLARI

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