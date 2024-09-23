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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

TOKİ peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! Kampanyanın detayları belli olurken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırmaları hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sağlanan ödeme kolaylığına ilişkin detaylar Bakan Kurum tarafından paylaşıldı. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır? İşte, kampanyaya ilişkin detaylarla TOKİ yüzde 25 indirim başvuru ekranı ve şartları…

Giriş Tarihi: 23.09.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 06:59
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

TOKİ güvencesiyle ev ya da iş yeri sahibi olan, borçları devam eden ve indirim kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır sorularına yanıt arıyor. Halihazırda ödemesi olan ve borcunun tamamını ya da bir kısmını kapatarak indirim elde etmek isteyen vatandaşlar, Murat Kurum'un duyurusuyla harekete geçti. İşte konunun detayları, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru ekranı ve şartları…

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular bugünden itibaren alınacak.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25'lik indirimden yararlanamayacak. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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