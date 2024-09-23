TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

TOKİ güvencesiyle ev ya da iş yeri sahibi olan, borçları devam eden ve indirim kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır sorularına yanıt arıyor. Halihazırda ödemesi olan ve borcunun tamamını ya da bir kısmını kapatarak indirim elde etmek isteyen vatandaşlar, Murat Kurum'un duyurusuyla harekete geçti. İşte konunun detayları, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru ekranı ve şartları…