TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır?

TOKİ peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! Kampanyanın detayları belli olurken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırmaları hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sağlanan ödeme kolaylığına ilişkin detaylar Bakan Kurum tarafından paylaşıldı. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, %25 nasıl hesaplanır? İşte, kampanyaya ilişkin detaylarla TOKİ yüzde 25 indirim başvuru ekranı ve şartları…