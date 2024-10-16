TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 16 Ekim Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa 2024 son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından süreç kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi için gözler son gelişmelere çevrildi. 86 maddeden 55'i kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanırken diğer maddeler için bekleyiş başladı. Peki, 2024 Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?