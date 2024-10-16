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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 16 Ekim Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa 2024 son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından süreç kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi için gözler son gelişmelere çevrildi. 86 maddeden 55'i kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanırken diğer maddeler için bekleyiş başladı. Peki, 2024 Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:30
TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 16 Ekim Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa maddeleri Meclis gündeminde yer alıyor. Ekonomik birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifinde birçok madde görüşülerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Ev hanımlarına prim desteği, 7200 günden emeklilik gibi birçok konunun torba kanun teklifinde yer alması beklenirken TBMM gündemi takip ediliyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte maddeleri ve içeriği

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 16 Ekim Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER:
1 Ekim itibarıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Meclis'te pek çok konu başlığı yer alıyor.

TBMM'nin başlıca gündemini Bakan Yılmaz Tunç'un açıkladığı gibi Yargı Paketi oluşturuyor. Henüz Torba Yasa ile ilgili bir açıklama gelmese de geçtiğimiz dönemde yapılan ilgili açıklamalar:

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 16 Ekim Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASA İÇERİĞİ
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 16 Ekim Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği Meclis’ten geçti mi?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 16 Ekim Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği Meclis’ten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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