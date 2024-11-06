  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

TORBA YASA 2024 SON GELİŞME: 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, güncel durum ne?

Torba yasa son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içerisinde barındıran 86 maddelik torba kanunun, 55 maddesi kabul görerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kalan maddelerin de Meclis onayından geçerek onaylanması bekleniyor. Bu kapsamda milyonları aşkın vatandaş 2. torba yasa son gelişmelerini yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok önemli konu başlığını içerisinde barındıran kanun için Bakan Işıkhan'ın son açıklamaları gündeme geliyor. Peki, 2. Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar.

Giriş Tarihi: 06.11.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:46
TORBA YASA 2024 SON GELİŞME: 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, güncel durum ne?

2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek soruları gündeme çıkan önemli konu başlıkları arsında yer alıyor. Ekonomik düzenlemeleri barındıran 86 maddelik kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. Kalan maddeler için ise Meclis çalışmaları yakından takip ediliyor. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...

TORBA YASA 2024 SON GELİŞME: 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, güncel durum ne?

TORBA YASA MADDELERİ 2024

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

TORBA YASA 2024 SON GELİŞME: 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, güncel durum ne?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA 2024 SON GELİŞME: 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, güncel durum ne?

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 SON GELİŞME: 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, güncel durum ne?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

SON DAKİKA SON DAKİKA