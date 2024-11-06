TORBA YASA 2024 SON GELİŞME: 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, güncel durum ne?

Torba yasa son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içerisinde barındıran 86 maddelik torba kanunun, 55 maddesi kabul görerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kalan maddelerin de Meclis onayından geçerek onaylanması bekleniyor. Bu kapsamda milyonları aşkın vatandaş 2. torba yasa son gelişmelerini yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok önemli konu başlığını içerisinde barındıran kanun için Bakan Işıkhan'ın son açıklamaları gündeme geliyor. Peki, 2. Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar.