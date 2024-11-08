Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Torba yasa, emekliler için de çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altındaki emekli maaşlarına kademeli olarak artış yapılması bekleniyor. Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasanın uygulanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edilecek. Bu düzenlemelerin, ekonominin canlanmasına ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlaması bekleniyor. Peki, Torba Yasa 2024'te Neler Var? 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Gelişmelerinde son durum ne?