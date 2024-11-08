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Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesi beklenen Torba Yasa ile birlikte çalışanlar, emekliler, esnaf ve öğrenciler gibi birçok kesim önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyor. 2024 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde kamuoyunda gündeme gelen yasa, sosyal güvenlik, vergi, iş dünyası ve kamu hizmetleri gibi çeşitli alanlarda kapsamlı değişiklikler içeriyor. Peki, Torba Yasa 2024'te Neler Var? 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? İşte, Torba Yasa meclis gelişmelerinde son durum!

Giriş Tarihi: 08.11.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:50
Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Torba yasa, emekliler için de çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altındaki emekli maaşlarına kademeli olarak artış yapılması bekleniyor. Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasanın uygulanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edilecek. Bu düzenlemelerin, ekonominin canlanmasına ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlaması bekleniyor. Peki, Torba Yasa 2024'te Neler Var? 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Gelişmelerinde son durum ne?

Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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