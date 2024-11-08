Torba Yasa 2024 Son Durum: 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesi beklenen Torba Yasa ile birlikte çalışanlar, emekliler, esnaf ve öğrenciler gibi birçok kesim önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyor. 2024 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde kamuoyunda gündeme gelen yasa, sosyal güvenlik, vergi, iş dünyası ve kamu hizmetleri gibi çeşitli alanlarda kapsamlı değişiklikler içeriyor. Peki, Torba Yasa 2024'te Neler Var? 3600 Ek Gösterge ve 7200 Prim Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? İşte, Torba Yasa meclis gelişmelerinde son durum!