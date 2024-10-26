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TORBA YASA SON DAKİKA | Torba yasa çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

Torba Yasa son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasa için gözler Mecllis'te! Ekim ayında mesaiye başlayan Meclis'in gündeminde 9. yargı paketi yer alırken, Torba Yasa ve içeriğinin de gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bağkur prim gün sayısının 9000 bin günden, 7200 güne düşmesi ve 3600 ek gösterge gibi önemli konu başlıklarına yer vermesi beklenen yasa teklifinde son durum gündemde! Peki, Torba yasa çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, Torba Yasa son dakika gelişmeleri ve detayları 2024!

Giriş Tarihi: 26.10.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:27
TORBA YASA SON DAKİKA | Torba yasa çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

Torba Yasa son dakika gelişmeleri Meclis gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. İçeriğinde ekonomik olarak da birçok düzenlemenin yer aldığı yeni Torba Yasa'da 86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından Resmi Gazete'te yayımlanmıştı. Şimdi ise gözler kalan maddelere çevrildi. Peki, Torba yasa çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

TORBA YASA SON DAKİKA | Torba yasa çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

TORBA YASA MECLİS GÜNDEMİNDE!

1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam edenTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul sürecinde pek çok kanun tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara göre Meclis'in öncelikli konusu 9. Yargı Paketi. Bununla birlikte diğer kanun teklifleri de milletvekillerinin değerlendirme sürecinde.

TORBA YASA SON DAKİKA | Torba yasa çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından Resmi Gazete'te yayımlandı. Kalan maddeleri ile takip edilen torba yasa hakkında henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

Diğer taraftan 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konularda yapılan açıklamalar ise şu şekilde:

TORBA YASA SON DAKİKA | Torba yasa çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

TORBA YASA KAPSAM VE MADDELERİ

Torba yasa maddeleri kesinleşmezken çalışmalar için yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar şu ifadelerle gündeme geldi;

Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.

TORBA YASA SON DAKİKA | Torba yasa çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

BAĞKUR 7200 SON GELİŞMELER

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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