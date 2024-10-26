TORBA YASA SON DAKİKA | Torba yasa çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, yasa teklifinde son durum!

Torba Yasa son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasa için gözler Mecllis'te! Ekim ayında mesaiye başlayan Meclis'in gündeminde 9. yargı paketi yer alırken, Torba Yasa ve içeriğinin de gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bağkur prim gün sayısının 9000 bin günden, 7200 güne düşmesi ve 3600 ek gösterge gibi önemli konu başlıklarına yer vermesi beklenen yasa teklifinde son durum gündemde! Peki, Torba yasa çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, Torba Yasa son dakika gelişmeleri ve detayları 2024!