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TORBA YASA SON GELİŞMELER | Torba Yasa çıktı mı, 3600 ek gösterge, 7200 prim günü meclisten geçti mi?

Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler araştırılıyor. Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM) 30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan son oturumun ardından tatile girdi. 1 Ekim yeni yasama döneminin başlamasına sayılı gün kala Torba Yasa ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilmişti. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi gibi başlıklar ise kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki 2024 Torba Yasa yürürlüğe girdi mi, maddeleri ve içeriği nasıl?

Giriş Tarihi: 28.09.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:28
TORBA YASA SON GELİŞMELER | Torba Yasa çıktı mı, 3600 ek gösterge, 7200 prim günü meclisten geçti mi?

Torba Yasa görüşmeleri için Meclis gündemi yakından takip ediliyor. Yeni torba yasanın ilk 56 maddelik kısmı TBMM Genel Kurulu tarafından onaylandı. Toplamda 86 maddeden oluşan 2. Torba yasa görüşmeleri meclisin açılmasına sayılı gün kala yeniden gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin arasında ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi gibi birçok önemli madde gündemdeki yerini koruyor. İşte, torba yasa ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

TORBA YASA SON GELİŞMELER | Torba Yasa çıktı mı, 3600 ek gösterge, 7200 prim günü meclisten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?
Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu açıklanaklarda bulundu;
"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme 'yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz' sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alacağı düşünülüyor.

TORBA YASA SON GELİŞMELER | Torba Yasa çıktı mı, 3600 ek gösterge, 7200 prim günü meclisten geçti mi?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Torba yasadaki en önemli gündem başlıklarından biri de ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına sahip olmaları planlanıyor.

İşte Bakan Işıkhan'dan konuyla ilgili olarak
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır." açıklamalarında bulundu

TORBA YASA SON GELİŞMELER | Torba Yasa çıktı mı, 3600 ek gösterge, 7200 prim günü meclisten geçti mi?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON GELİŞMELER | Torba Yasa çıktı mı, 3600 ek gösterge, 7200 prim günü meclisten geçti mi?

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Torba yasa maddelerinin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih belirlenmedi. 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemiyle konunun yapılacak görüşmelerle netlik kazanacağı öngörülüyor.

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