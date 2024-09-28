TORBA YASA SON GELİŞMELER | Torba Yasa çıktı mı, 3600 ek gösterge, 7200 prim günü meclisten geçti mi?

Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler araştırılıyor. Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM) 30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan son oturumun ardından tatile girdi. 1 Ekim yeni yasama döneminin başlamasına sayılı gün kala Torba Yasa ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilmişti. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi gibi başlıklar ise kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki 2024 Torba Yasa yürürlüğe girdi mi, maddeleri ve içeriği nasıl?