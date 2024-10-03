TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ! 2024 TEFE TÜFE oranları ile enflasyon düştü mü?

Gözler TÜİK'te Eylül ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon beklentisinin Merkez Bankası tarafından paylaşılmasıyla TEFE TÜFE oranları için yapılacak açıklama bekleniyor. Ev sahibi, kiracı, memur ve emeklileri ilgilendiren rakamlar her ay olduğu gibi yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilecek. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi. Peki, 2024 eylül ayı enflasyon verileri açıklandı mı, düştü mü, arttı mı?