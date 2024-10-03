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TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ YAYINLANDI! 2024 TEFE TÜFE oranları ile enflasyon düştü mü?

Gözler TÜİK'te Eylül ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon beklentisinin Merkez Bankası tarafından paylaşılmasıyla TEFE TÜFE oranları için yapılacak açıklama bekleniyor. Ev sahibi, kiracı, memur ve emeklileri ilgilendiren rakamlar her ay olduğu gibi yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilecek. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi. Peki, 2024 eylül ayı enflasyon verileri açıklandı mı, düştü mü, arttı mı?

Giriş Tarihi: 03.10.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 14:45
TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ YAYINLANDI! 2024 TEFE TÜFE oranları ile enflasyon düştü mü?

Eylül enflasyon verilerinin ve TEFE TÜFE oranlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı şekillenecekken emekli ve memur zammının da çerçevesi çizilecek. Her ay olduğu gibi rakamlar TÜİK tarafından duyurulacak. Peki, 2024 eylül enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ YAYINLANDI! 2024 TEFE TÜFE oranları ile enflasyon düştü mü?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BUGÜN BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,97 yıllık bazda yüzde 49,38 olarak gerçekleşti.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ YAYINLANDI! 2024 TEFE TÜFE oranları ile enflasyon düştü mü?

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ YAYINLANDI! 2024 TEFE TÜFE oranları ile enflasyon düştü mü?

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ YAYINLANDI! 2024 TEFE TÜFE oranları ile enflasyon düştü mü?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'ninortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00'ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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