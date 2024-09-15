TÜİK'in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...