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TÜİK'in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

Kim Milyoner Olmak İster? 15 Eylül 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya TÜİK'in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır? sorusu yöneltildi. Şıklarda yüzdeler paylaşıldı. İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 15.09.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:46
TÜİK’in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

TÜİK'in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

TÜİK’in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde "TÜİK'in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?" sorusu soruldu.

TÜİK’in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

A- 28,3

B- 38,3

C- 48,3

D- 58,3

TÜİK’in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

DOĞRU CEVAP: A- 28,3

TÜİK’in 2022 verilerine göre 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?
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