Türkiye - Karadağ maç özeti | UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ geniş maç özeti, goller ve maçtan dakikalar

76'

Oyuncu değişikliği! Karadağ takımında giren oyuncu Stefan Mugosa, çıkan oyuncu Stevan Jovetic.

76'

Oyuncu değişikliği! Robert Prosinecki oyuncu değişikliğine gidiyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Milos Brnovic, çıkan oyuncu Vladimir Jovovic.

73'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Türkiye takımında şutu çeken oyuncu Bertug Ozgur Yildirim.

73'

Maçta heyecanlı anlar. Vladimir Jovovic şutunu çekiyor ancak top Türkiye savunmasından dönüyor.

69'

Golde asisti yapan oyuncu Kenan Yildiz.

69'

1:0

Gol! Samsun şehrinde skor şimdi 1-0. Golü atan oyuncu Irfan Kahveci.

68'

Türkiye oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Kenan Yildiz, çıkan oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

66'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Karadağ takımında Adam Marusic.

65'

Sarı kart gören oyuncu Arda Güler

63'

Karadağ takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Milutin Osmajic.

63'

Oyuncu değişikliği! Türkiye takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Irfan Kahveci , çıkan oyuncu Yunus Akgün.

62'

Oyuncu değişikliği! Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında oynanan maçta Türkiye oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Zeki Çelik, sahayı terk eden oyuncu Mert Müldür.

61'

Karadağ takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Marko Jankovic, çıkan oyuncu Edvin Kuc.

60'

Oyuncu değişikliği! Karadağ için oyuncu değişikliği. Driton Camaj çıkan oyuncu, Milutin Osmajic giren oyuncu.

59'

Karadağ atağında Nikola Krstovic kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

58'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında, Türkiye takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

57'

Türkiye takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Hakan Çalhanoglu.

55'

Rakip sahada gol arayan takım Türkiye. Arda Güler kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

55'

Orkun Kokcu şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

53'

Arda Güler şutunu çekiyor ancak isabet yok.

52'

Türkiye takımının Abdulkerim Bardakçı ile kaleye çektiği şut, Karadağ savunmasından dönüyor.

50'

Gole yaklaşan takım Karadağ oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Nikola Krstovic. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

50'

Türkiye savunması Karadağ takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Edvin Kuc.

49'

Karadağ takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Driton Camaj.

48'

Türkiye takımı Orkun Kokcu ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

46'

Karadağ takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Igor Vujacic tekrar sahadaki yerini aldı.

46'

Az önce bir sakatlık yaşayan Marko Bakic tekrar sahadaki yerini alıyor.

46'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Igor Vujacic tekrar oyunda.

46'

Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Igor Vujacic, tekrar maça dahil oldu.

46'

Marko Bakic hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

46'

Karadağ takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Igor Vujacic tekrar sahada.

46'

Karadağ takımında tedavisi tamamlanan Igor Vujacic tekrar sahada.

46'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Marko Bakic tekrar oyunda.

46'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Marko Bakic, şimdi tekrar sahada.

46'

Igor Vujacic tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

46'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Barış Alper Yılmaz, oyuna giren oyuncu Bertug Ozgur Yildirim.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda ilk yarının son düdüğü çaldı.

45'+3

Türkiye takımında Abdulkerim Bardakçı kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

45'+3

Türkiye takımının Hakan Çalhanoglu ile kaleye çektiği şut, Karadağ savunmasından dönüyor.

45'+1

1. Devre sonuna eklenen süre 3 dakika.

45'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Marko Bakic tekrar sahada.

45'

Karadağ takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Igor Vujacic tekrar sahadaki yerini aldı.

45'

Karadağ takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Igor Vujacic tekrar sahada.

45'

Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Marko Bakic, tekrar maça dahil oldu.

45'

Marko Bakic hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

45'

Az önce bir sakatlık yaşayan Igor Vujacic tekrar sahadaki yerini alıyor.

42'

Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

42'

Stevan Jovetic şut! Top Türkiye defansından dönüyor.

42'

Korner kazanan takım Karadağ. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Driton Camaj.

40'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadındaki müsabaka, kaldığı yerden devam edecek.

40'

Daniele Chiffi sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Igor Vujacic

38'

Yunus Akgün kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Karadağ savunmasınca engelleniyor.

36'

Orkun Kokcu, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Samsun şehrinde skor değişmedi.

36'

Karadağ oyuncusu Nikola Krstovic şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

34'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadındaki bekleyiş sona erdi. Karşılaşma tekrar başlamak üzere.

33'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Marko Bakic geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

30'

Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.

29'

Karadağ takımında Driton Camaj çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

28'

Korner kazanan takım Karadağ. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Driton Camaj.

27'

Karadağ takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Driton Camaj.

23'

Türkiye hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Arda Güler. Top savunmadan dönüyor.

22'

Türkiye takımı golü bulabilirdi ama Yunus Akgün çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

20'

Orkun Kokcu kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

20'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda Türkiye atağı. Şutu çeken oyuncu Arda Güler ancak top Karadağ savunmasınca karşılanıyor.

17'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında, Türkiye takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

16'

Maçın hakemi Daniele Chiffi, Türkiye takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

12'

Türkiye atağında kafa vuruşunu yapan isim Merih Demiral ancak top kaleyi bulmuyor. Samsun şehrindeki maçta skor değişmiyor.

12'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında, Hakan Çalhanoglu sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

9'

Türkiye hücumunda kafa vuruşu ile golü arayan oyuncu Orkun Kokcu. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

7'

Karadağ savunması Türkiye atağında Barış Alper Yılmaz ile gelen kafa vuruşunu uzaklaştırmayı başarıyor.

5'

Arda Güler isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Samsun şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

1'

Hakan Çalhanoglu çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.