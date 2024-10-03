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Twente Fenerbahçe canlı izle ekranı şifresiz | UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor ile canlı izle ekranı ve yayın sayfası

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Twente'ye konuk olacak. Grup aşamasına 2-1'lik galibiyet ile başlayan sarı lacivertliler bu maçtan da 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, 'Twente Fenerbahçe canlı izle ekranı ve TRT Spor canlı izle linki' araştırması yapıyor. Bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının aynı saatte olmasından dolayı Fenerbahçe'nin maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte TRT Spor ile UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 03.10.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 16:48
Twente Fenerbahçe canlı izle ekranı şifresiz | UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor ile canlı izle ekranı ve yayın sayfası

Twente ile Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi 2. Tur maçında karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, grup aşamasında oynadığı ilk maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı. Ev sahibi ekip ise, zorlu Manchester United deplasmanından 1 puan alarak kolay lokma olmadığını gösterdi. Bu akşam oynanacak olan Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için, 'Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı izle ekranı' üzerinden takip edebilecekler.

Twente Fenerbahçe canlı izle ekranı şifresiz | UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor ile canlı izle ekranı ve yayın sayfası

TWENTE FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Twente maçı saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan şifresiz canlı olarak yayınlanacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

TWENTE FENERBAHÇE TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Twente Fenerbahçe canlı izle ekranı şifresiz | UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor ile canlı izle ekranı ve yayın sayfası

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Steijn, Lammers, Van Wolfswinkel, Van Bergen

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko (En-Nesyri)

Twente Fenerbahçe canlı izle ekranı şifresiz | UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor ile canlı izle ekranı ve yayın sayfası

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.

Twente Fenerbahçe canlı izle ekranı şifresiz | UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor ile canlı izle ekranı ve yayın sayfası

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

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