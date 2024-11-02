UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı devam ederken Türk takımları sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon, klasik grup aşamasının yerine geçen 36 takımlı lig formatında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'yi temsil ediyor. Futbolseverler, Türk takımların Avrupa maçları saatini, yayın kanalını ve tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları için tüm detaylar ve güncel yayın bilgileri...