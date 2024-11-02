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UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı devam ederken Türk takımları sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon, klasik grup aşamasının yerine geçen 36 takımlı lig formatında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'yi temsil ediyor. Futbolseverler, Türk takımların Avrupa maçları saatini, yayın kanalını ve tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları için tüm detaylar ve güncel yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 02.11.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:49
UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. 6 Kasım'da Beşiktaş, Malmö ile karşı karşıya gelerek haftanın ilk mücadelesini oynayacak. Galatasaray, güçlü rakibi Tottenham ile kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Futbolseverler, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçlarının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türk takımların Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri...

UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maç tarihleri belli oldu. 4. hafta mücadeleleri, 6-7 Kasım tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY, FENERBAHÇ, BEŞİKTAŞ'IN 4. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

6 Kasım 2024 18:30 Beşiktaş – Malmö

7 Kasım 2024 20:45 Galatasaray – Tottenham

7 Kasım 2024 23:00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg 17:30

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham 20:45

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45

12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

24 Ekim | Lyon - Beşiktaş 22.00

6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30

28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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