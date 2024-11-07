UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU (4. HAFTA) || Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 4. hafta mücadeleleri oynanırken gündeme geldi. Temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken Fenerbahçe ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 7 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Peki; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, puan durumu…