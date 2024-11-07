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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU (4. HAFTA) || Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

Avrupa Ligi puan durumu gündemde. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan sıralamasındaki son durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Bugün Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Peki, Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte UEFA Avrupa Ligi puan sıralamasında son durum...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:43
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 4. HAFTA || Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 4. hafta mücadeleleri oynanırken gündeme geldi. Temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken Fenerbahçe ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 7 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Peki; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, puan durumu…

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 4. HAFTA || Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 14. sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Galatasaray ise puan durumu tablosunda 5. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 14. basamakta bulunuyor.

7 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Bu sıralamalar bugünkü mücadelelerin ardından değişebilir.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 4. HAFTA || Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

  1. Lazio 9
  2. Tottenham 9
  3. Anderlecht 9
  4. Ajax 7
  5. Galatasaray 7
  6. Eintracht Frankfurt 7
  7. Midtjylland 7
  8. Athletic Bilbao 7
  9. Bodø/Glimt 7
  10. Lyon 6
  11. Rangers 6
  12. Olympiakos 6
  13. FCSB 6
  14. Beşiktaş 6
  15. Fenerbahçe 5
  16. Porto 4
  17. Slavia Prag 4
  18. Real Sociedad 4
  19. Hoffenheim 4
  20. Roma 4
  21. Viktoria Plzeň 3
  22. Manchester United 3
  23. Elfsborg 3
  24. Ferençvaroş 3
  25. AZ Alkmaar 3
  26. Malmö 3
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 4. HAFTA || Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30
28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45
12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00
22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30
30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 4. HAFTA || Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham 20:45
28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45
12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45
21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30
30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

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