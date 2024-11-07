UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU (4. HAFTA) || Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı!

Avrupa Ligi puan durumu gündemde. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan sıralamasındaki son durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Bugün Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Peki, Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte UEFA Avrupa Ligi puan sıralamasında son durum...