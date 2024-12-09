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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları için heyecan dorukta! 10 ve 11 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlerle canlı yayında buluşacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türk futbolunun önemli yıldızları da sahne alacak. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Stuttgart'ta ise Atakan Karazor gibi isimler, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında takımlarını temsil ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09.12.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:12
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanı UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 6. hafta karşılaşmaları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Peki, bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 10, 11, 12 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak 41 maç, futbolseverlerle TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve TRT'nin dijital platformları üzerinden canlı olarak buluşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
10 Aralık Salı

20.45 Dinamo Zagreb - Celtic: TRT Spor
20.45 Girona - Liverpool: TRT Spor
23.00 Leipzig - Aston Villa: TRT Spor
23.00 Atalanta - Real Madrid: tabii Spor 1
23.00 Bayer Leverkusen - Inter: tabii Spor 2
23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih: tabii Spor 3
23.00 Salzburg - PSG: tabii Spor 4
23.00 Club Brugge - Sporting: tabii Spor 5
23.00 Brest - PSV: tabii Spor 6

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Aralık Çarşamba

20.45 Lille - Sturm Graz: TRT Spor
20.45 Atletico Madrid - S. Bratislava: tabii Spor
23.00 Feyenoord - Sparta Prag: tabii Spor
23.00 Borussia Dortmund - Barcelona: tabii Spor 2
23.00 Juventus - Manchester City: tabii Spor 3
23.00 Arsenal - Monaco: tabii Spor 4
23.00 Milan - Kızılyıldız: tabii Spor 5
23.00 Stuttgart - Young Boys: tabii Spor 6
23.00 Benfica - Bologna: TRT Spor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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