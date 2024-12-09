Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları için heyecan dorukta! 10 ve 11 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlerle canlı yayında buluşacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türk futbolunun önemli yıldızları da sahne alacak. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Stuttgart'ta ise Atakan Karazor gibi isimler, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında takımlarını temsil ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?