UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yücel, "Karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor, oradaki basını kullanarak lobi faaliyetlerini yavaştan başlattılar. Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Güvenilirlik açısından dünyadaki en güvenilir devletler arasındadır. Misafirlik açısından da dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Bunu çok açık ve net söyleyebiliyorum. O yüzden sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." ifadelerine yer verdi.