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UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. İsrail ekibi ile siyah beyazlı takımın müsabakasının nerede oynanacağı taraftarlar ve futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. UEFA tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verildi. Peki, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Maç tarafsız sahada mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:49
UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?

Geçtiğimiz sezon hedeflenen başarıyı elde edemeyen Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlı ekip, bu kritik mücadeleyi kazanarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise bu önemli maçın nerede oynanacağını sorguluyor. Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız bir sahada mı gerçekleştirilecek, maç nerede oynanacak? İşte, UEFA kararı haberin devamında...

UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?

UEFA AÇIKLADI!

Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Beşiktaş'ın Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'in temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le yapacağı karşılaşmanın oynanacağı yer değiştirildi.

UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın başka bir ülkede oynanacağını açıkladı.

UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yücel, "Karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor, oradaki basını kullanarak lobi faaliyetlerini yavaştan başlattılar. Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Güvenilirlik açısından dünyadaki en güvenilir devletler arasındadır. Misafirlik açısından da dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Bunu çok açık ve net söyleyebiliyorum. O yüzden sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." ifadelerine yer verdi.

UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?

BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke ve stadyum önümüzdeki günlerde belirlenecek. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?
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