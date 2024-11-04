UEFA SON DAKİKA KARARI: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede, hangi ülkede oynanacak, müsabaka tarafsız sahada mı olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. İsrail ekibi ile siyah beyazlı takımın müsabakasının nerede oynanacağı taraftarlar ve futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. UEFA tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verildi. Peki, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Maç tarafsız sahada mı? İşte detaylar...