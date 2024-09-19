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Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

Vali Atama Kararları Son Dakika gündemde. Vali atamaları ve görev yeri değişen valiler listesi 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi ise mülkiye başmüfettişliğine atandı. Peki, hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi!

Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:42
Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

Vali atama kararları son dakika Resmi Gazte'de yayımlandı. Manisa, Artvin, Konya, Amasya, Bolu, Uşak gibi iller valisi değişen şehirler arasında yer alırken, görev yeri değişen valiler listesi kamuoyu tarafından merak edildi. Vali atamaları, resmi gazete kararı ile duyuruldu. Peki, Hangi illerin valisi değişti? İşte, görev yeri değişen vali isimleri listesi!

Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

VALİ ATAMALARI 2024 RESMİ GAZETE'DE

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

16 İLİN YENİ VALİSİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan Manisa Valiliğine,

Kırklareli Valisi Birol Ekici Şırnak Valiliğine,

Uşak Valisi Turan Ergün Artvin Valiliğine,

Isparta Valisi Aydın Baruş ise Gümüşhane Valiliğine,

İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın Konya Valiliğine,

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan Amasya Valiliğine,

Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan Çorum Valiliğine,

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydan Bilgihan Burdur Valiliğine,

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valiliğine,

Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Isparta Valiliğine,

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan Sakarya Valiliğine,

Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan Kırklareli Valiliğine,

İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya Bitlis Valiliğine,

Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valiliğine,

İstanbul-Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın Bolu Valiliğine,

Ankara-Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş Uşak Valiliğine atandı.

Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

19 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/321)

YÖNETMELİKLER

–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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