Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

Vali atama kararları son dakika Resmi Gazte'de yayımlandı. Manisa, Artvin, Konya, Amasya, Bolu, Uşak gibi iller valisi değişen şehirler arasında yer alırken, görev yeri değişen valiler listesi kamuoyu tarafından merak edildi. Vali atamaları, resmi gazete kararı ile duyuruldu. Peki, Hangi illerin valisi değişti? İşte, görev yeri değişen vali isimleri listesi!