Vali Atama Kararları Son Dakika: Resmi gazetede yayınlandı! Hangi illerin valisi değişti? İşte görev yeri değişen vali isimleri listesi

16 İLİN YENİ VALİSİ
Konya Valisi Vahdettin Özkan Manisa Valiliğine,
Kırklareli Valisi Birol Ekici Şırnak Valiliğine,
Uşak Valisi Turan Ergün Artvin Valiliğine,
Isparta Valisi Aydın Baruş ise Gümüşhane Valiliğine,
İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın Konya Valiliğine,
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan Amasya Valiliğine,
Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan Çorum Valiliğine,
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydan Bilgihan Burdur Valiliğine,
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valiliğine,