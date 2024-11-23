Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Vapur seferleri iptal mi edildi? 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri

Marmara Bölgesi'nde yaşanan ve bugün artış göstermesi beklenen fırtına ve sağanak yağış dolayısıyla İstanbul ve çevre illerde günlük hayat olumsuz etkilendi. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken tedbiren bazı seferler iptal edildi. İstanbul'da iki yaka arasında deniz ulaşımını tercih eden ya da Gökçeada, Bozcaada, Yalova, Bursa gibi lokasyonlara gitmeyi planlayan vatandaşlar vapur seferleri iptal mi edildi sorusuyla araştırmaya başladı. İşte 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri.