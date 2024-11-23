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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Vapur seferleri iptal mi edildi? 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri

Vapur seferleri iptal mi edildi? 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri

Marmara Bölgesi'nde yaşanan ve bugün artış göstermesi beklenen fırtına ve sağanak yağış dolayısıyla İstanbul ve çevre illerde günlük hayat olumsuz etkilendi. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken tedbiren bazı seferler iptal edildi. İstanbul'da iki yaka arasında deniz ulaşımını tercih eden ya da Gökçeada, Bozcaada, Yalova, Bursa gibi lokasyonlara gitmeyi planlayan vatandaşlar vapur seferleri iptal mi edildi sorusuyla araştırmaya başladı. İşte 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri.

Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:23
Vapur seferleri iptal mi edildi? 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde pek çok feribot ve vapur seferleri iptal edildi. Bugün deniz ulaşımını tercih edecek olan vatandaşlar vapur seferleri iptal mi edildi sorusuyla detayları inceliyor. Son Meteoroloji uyarıları ve Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan açıklamalar sonrası araştırmalar hız kazandı. İşte 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri.

Vapur seferleri iptal mi edildi? 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri

ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ - 23 KASIM 2024

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Adalar-Beşiktaş

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.
İkinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerimizin ise Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.

Vapur seferleri iptal mi edildi? 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri

İDO İPTAL OLAN SEFERLER - 23 KASIM 2024

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 10:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.11.2024 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 23.11.2024 11:35
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.11.2024 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 11:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 23.11.2024 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.11.2024 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 23.11.2024 12:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.11.2024 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 15:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.11.2024 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 23.11.2024 17:35
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.11.2024 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Vapur seferleri iptal mi edildi? 23 Kasım 2024 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER - 23 KASIM 2024

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