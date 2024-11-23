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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor YALAN 25. BÖLÜM İZLE || Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

YALAN 25. BÖLÜM İZLE || Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin, içine düştüğü yalanlar ağından kurtulma mücadelesini anlatan Yalan dizisinin 25. bölümü bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Dizinin takipçileri, Yalan son bölüm izle seçeneklerini araştırarak yeni gelişmeleri kaçırmamak için heyecanla bekliyor. Bu bölümde, Yusuf'un Hazal'ı koruma içgüdüsüyle hareket etmesi, Berrin ve Yusuf arasında büyük bir yüzleşmeye yol açıyor. Bu süreç, Yusuf'un kendi duygularını sorgulamasına neden olur. İşte, Yalan son izle tek parça, kesintisiz, full HD...

Giriş Tarihi: 23.11.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 18:08
YALAN 25. BÖLÜM İZLE || Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Her hafta Cumartesi günü yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalan 25. bölüm izle ekranı ile gündemde. Başrollerini Özge Borak ve Aslıhan Güner gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizi, heyecan dolu gelişmeleriyle dikkat çekiyor. İşte, Yalan son bölüm ile erkanı...

YALAN 25. BÖLÜM İZLE || Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

YALAN 25. BÖLÜM İZLE

23 Kasım 2024 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

YALAN 25. BÖLÜM İZLE || Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

YALAN SON BÖLÜM KONUSU

Yusuf'un Hazal'ı koruma güdüsüyle hareket etmesi Berrin ve Yusuf'un karşı karşıya gelmesine neden olurken, Yusuf kendi duygularını sorgulamaya başlar.

YALAN 25. BÖLÜM İZLE || Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Kadir ve Zehra'dan korkan Hülya ve Cengiz, Yusuf'a sığınıp, ondan bir çözüm beklerken Hazal derhal anne babasını korumak için bir çözüm bulur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Zehra'yı kimse durduramaz.

YALAN 25. BÖLÜM İZLE || Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Zehra, Melike başta olmak üzere herkesten intikamını almaya kararlıdır. Duru da bir kez daha gerçeklerle allak bulak olur ve yalanlara devam eden Berrin'den hesap sorar.

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