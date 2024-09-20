YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

Yalı Çapkını yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yerini alıyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla dönüş yapan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Ferit ve Seyran'ın bambaşka hayatlarda, bambaşka kişilerle olması seyirciye şok etkisi yaşatmışken bölümün son sahnesinde yıllar sonra karşılaşma gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz sezonda yer alan Halis Ağa ve Asuman'ın da ilk bölümde neden yer almadığı araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını 75. Bölüm kesintisiz, canlı, HD izle ekranı