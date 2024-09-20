YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZET

Düğündeki beklenmedik karşılaşma, Ferit ile Seyran arasındaki duyguların yeniden gün yüzüne çıkmaya başlamasına neden olur. Seyran, bir mutluluk rolü oynamaya girişirken, Ferit için buna tahammül etmek hiç kolay olmaz.