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YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

Yalı Çapkını yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yerini alıyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla dönüş yapan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Ferit ve Seyran'ın bambaşka hayatlarda, bambaşka kişilerle olması seyirciye şok etkisi yaşatmışken bölümün son sahnesinde yıllar sonra karşılaşma gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz sezonda yer alan Halis Ağa ve Asuman'ın da ilk bölümde neden yer almadığı araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını 75. Bölüm kesintisiz, canlı, HD izle ekranı

Giriş Tarihi: 20.09.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:43
YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

Yalı Çapkını yeni sezonuyla ekranlardaki yerini aldı. İlk bölümüyle değişen hikaye ve karakterlerle sezona hızlı bir giriş yapan dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı beklenirken aradan geçen zaman diliminde yaşananlarda bir hayli ilgiyle bekleniyor. Bu bölümde Seyran ve Ferit'in ilk defa karşılaşması heyecan yaratacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir aldığı Yalı Çapkını 75. bölümü ile ekrana geliyor.

20 Eylül 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZET

Düğündeki beklenmedik karşılaşma, Ferit ile Seyran arasındaki duyguların yeniden gün yüzüne çıkmaya başlamasına neden olur. Seyran, bir mutluluk rolü oynamaya girişirken, Ferit için buna tahammül etmek hiç kolay olmaz.

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

Ferit'in ortaya çıkışını bir tehdit olarak algılayan Sinan, Seyran ile ilişkisinde giderek daha agresifleşmeye başlar. Tesadüf gibi görünen bir karşılaşma ikili arasındaki tansiyonu daha da yükseltir.

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Meğer Abidin ve Ferit... Star TV ile Yalı Çapkını 75.yeni bölüm kesintisiz,canlı izle

Büyük bir sırrın açığa çıkmasını engellemeye çalışan Suna, tehlikeli bir çabaya girişir. Çizimleriyle Korhanlara hayat veren Ferit, Seyran ile ilgili son yaşananların ardından kendini büyük bir yıkımın kıyısında bulur.

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