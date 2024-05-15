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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! "Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum"

Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! "Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum"

Geçirdiği korkunç bir trafik kazasının ardından kırık bacağıyla elektrik hattında asılı kalan kadın, yaşadığı mucizevi kurtuluşu ve kazanın en korkunç kısmının ne olduğunu anlattı.

Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:45
Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum

19 yaşındaki Kennedy Littledike, ABD'de aracının kontrolünü kaybedip bir elektrik direğine çarptıktan sonra kurtarılmayı beklerken yaklaşık bir saat boyunca yaklaşık 10 metre havada asılı kaldı.

Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum

22 Mayıs 2021'de hayatını değiştiren olayda motor ters döndü ve yuvarlanarak iki arkadaşının araçtan fırlamasına neden oldu; iki arkadaş da ciddi yaralar aldı.

Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum

Öte yandan Kennedy 10 metre kadar havaya fırladı ve sonunda elektrik hattına takılı kaldı ve bunun hayatını kurtardığını düşünüyor.

Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum

İnanılmaz bir şekilde, bacağındaki ana arter kablo tarafından sıkıştı ve kolundaki ana arter, hat nedeniyle elektrik çarptığında dağlandı. Bu da esasen onun kanamadan ölmesini engelleyen şey oldu.

Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum

Genç, sonunda telden kurtarıldı ve hastaneye kaldırılarak tıbbi komaya sokuldu.

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