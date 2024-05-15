Yaptığı kaza sonrası 10 metre havada asılı kaldı! "Bunun hayatımı kurtardığını düşünüyorum"

19 yaşındaki Kennedy Littledike, ABD'de aracının kontrolünü kaybedip bir elektrik direğine çarptıktan sonra kurtarılmayı beklerken yaklaşık bir saat boyunca yaklaşık 10 metre havada asılı kaldı. 22 Mayıs 2021'de hayatını değiştiren olayda motor ters döndü ve yuvarlanarak iki arkadaşının araçtan fırlamasına neden oldu; iki arkadaş da ciddi yaralar aldı. Öte yandan Kennedy 10 metre kadar havaya fırladı ve sonunda elektrik hattına takılı kaldı ve bunun hayatını kurtardığını düşünüyor. İnanılmaz bir şekilde, bacağındaki ana arter kablo tarafından sıkıştı ve kolundaki ana arter, hat nedeniyle elektrik çarptığında dağlandı. Bu da esasen onun kanamadan ölmesini engelleyen şey oldu. Genç, sonunda telden kurtarıldı ve hastaneye kaldırılarak tıbbi komaya sokuldu. Doktorlar Kennedy'nin bacağını kesmek zorunda kaldı, aynı zamanda bir kolunda da kısmi felç vardı. 21'den fazla ameliyat geçiren 19 yaşındaki cesur genç, iyileşme sürecinde büyük ilerleme kaydetti ve hikayesini paylaşarak ve başkalarına ilham vererek sosyal medyada önemli bir takipçi kitlesi oluşturmayı başardı. Protez bacağıyla yeni bir hayata kavuştu ve düzenli olarak kayak, kaya tırmanışı ve dağ bisikleti gibi keyif aldığı aktivitelerden kesitler paylaşarak aklına koyduğu her şeyi yapabileceğini kanıtladı. Travmatik kazayı anlattığı bir videosunda Kennedy, tüm bu zorlu sürecin 'en korkunç kısmının' ne olduğunu açıkladı. Şöyle açıkladı: 'En korkutucu kısım kesinlikle telin üzerinde uyanmaktı, çünkü orada olmamam gerekiyordu... o yüzden neden orada olduğumu bilmiyorum. Kafam karışmıştı ve herkes bana bakıyordu.' 'Ve hayatta kalmaya çalışıyordum çünkü hatırlıyorum, ağlarsam, işte o zaman biterdi,' diye hatırladı. 'Asla çok ağlayan biri olmadım, ağlamayı sevmem, sadece zayıf hissederim. 'Bu yüzden biliyordum ki eğer ağlamaya başlarsam, işte o zaman bitmiş olurdum. Ağlarsam, benim için son olurdu.' Kennedy, düşme ihtimaline karşı altında beyaz bir muşamba tutan insanları gördüğünü hatırladığını, ancak o sırada ne yaptıklarını 'anlamadığını' söyledi. Şöyle devam etti: 'Ben şöyle düşündüm: 'Gelip beni alabilir misiniz?' 'Neden hepsinin sadece bana baktığını ve bana yardım etmediğine şaşırdım' diye açıkladı. 'Çok fazla kafa karışıklığım vardı, korkuyordum.' Kennedy, acil servis araçlarının yanıp sönen ışıklarını gördüğünde veya sirenlerini duyduğunda geçmişe dönüşler yaşadığını ve onlardan 'nefret ettiğini' söyledi. 'Ve bir aracın içindeyken 100 km hıza çıktığında kendimi kötü hissediyorum. Bu bana geçmişe dönüşler yaşatıyor.'