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YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Yarısı Bizden Kampanyası'nda hibe ve kredi desteği ne kadar, kimler alabilir?

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi Yarısı Bizden Kampanyası detayları ve şartları araştırılıyor. Riskli yapılarda dönüşümün gerçekleştirilebilmesi adına Bakanlık desteğiyle uygulanan kampanyada herhangi bir sür kısıtlaması bulunmamakla birlikte şimdiye değin 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri gerçekleştirildi. 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilecek. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 11.11.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:46
YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar, kimler alabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesinde eski ve hasarlı yapıları dönüştürmek hedefleniyor. 26 Nisan-2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandı. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası şartları neler, kimler başvurabilir?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar, kimler alabilir?

BAKAN KURUM DETAYLARI PAYLAŞTI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 11 Ekimde yaptığı açıklamada:

Bildiğiniz gibi; Yarısı Bizden kampanyamızda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapmış, yeni başvuru dönemini başlatmıştık. Tarih kısıtlamasını kaldırarak, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasını sağladık. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamasına da izin vermedik. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma ile toplamda 1,5 milyon liralık desteği sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz. Tabi depreme hazırlığı sadece sağlıksız yapıların yenilenmesi olarak görmüyoruz. Yeni sosyal konutlar inşa etmeyi de dönüşüm sürecinin kıymetli bir parçası olarak görüyoruz. Hatırlayacaksınız. "Ev sahibi olmayan hiçbir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak." demiştik. Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik. İstanbul'umuz da sosyal konut çalışmalarımızdan hak ettiği payı aldı. İstanbul'umuzda dar gelirli kardeşlerimiz için on binlerce sosyal konutu en güzel şekilde teslim ettik. Halen binlerce sosyal konutumuzun inşasına hızla devam ediyoruz. "dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar, kimler alabilir?

YARISI BİZDEN KAMPANASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?" "e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır."

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar, kimler alabilir?

BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar, kimler alabilir?

GERİ ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAR?

"Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır."

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