YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar, kimler alabilir?

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi Yarısı Bizden Kampanyası detayları ve şartları araştırılıyor. Riskli yapılarda dönüşümün gerçekleştirilebilmesi adına Bakanlık desteğiyle uygulanan kampanyada herhangi bir sür kısıtlaması bulunmamakla birlikte şimdiye değin 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri gerçekleştirildi. 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilecek. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar