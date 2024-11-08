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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 8 Kasım Zuhal Topla’la Yemekteyiz 150 bin TL'nin sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında her hafta büyük heyecana sahne olan *Yemekteyiz* programında hafta finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, beş yarışmacı yemek yapma yeteneklerini sergileyerek izleyicilerin karşısına çıkıyor. Eski oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, haftanın finali Cuma günü gerçekleşiyor. Cuma günü en yüksek puanı alarak 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı, büyük ödülü kazanıyor. Peki, 8 Kasım Cuma günü Yemekteyiz yarışmasında hangi yarışmacı birinci oldu?

Giriş Tarihi: 08.11.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:57
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 8 Kasım Zuhal Topla’la Yemekteyiz 150 bin TL’nin sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı Yemekteyiz bu hafta da keyifli anlara sahne oldu. Beş yarışmacı, özgün menüleriyle hünerlerini sergilerken, haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yemekteyiz severler, bu hafta hangi yarışmacının kazandığını merakla araştırırken, 8 Kasım Cuma günü gerçekleşen finalin kazananı haberin detaylarında…

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 8 Kasım Zuhal Topla’la Yemekteyiz 150 bin TL’nin sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 8 Kasım Zuhal Topla’la Yemekteyiz 150 bin TL’nin sahibi kim oldu?

ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Yediğimiz katılımcılar yarışmasında her gün bir hünerlerini sergileyip puan toplarken, hafta sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar büyük ödülün sahibi oluyor. Yemekteyiz'in 8 Kasım puan tablosu ile haftanın kazanan yarışmacısı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 8 Kasım Zuhal Topla’la Yemekteyiz 150 bin TL’nin sahibi kim oldu?

8 KASIM CUMA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU;

Duygu:
Selma:
Derya:
Ümitcan:
Şükrü:

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 8 Kasım Zuhal Topla’la Yemekteyiz 150 bin TL’nin sahibi kim oldu?
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