YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 8 Kasım Zuhal Topla’la Yemekteyiz 150 bin TL'nin sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında her hafta büyük heyecana sahne olan *Yemekteyiz* programında hafta finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, beş yarışmacı yemek yapma yeteneklerini sergileyerek izleyicilerin karşısına çıkıyor. Eski oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, haftanın finali Cuma günü gerçekleşiyor. Cuma günü en yüksek puanı alarak 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı, büyük ödülü kazanıyor. Peki, 8 Kasım Cuma günü Yemekteyiz yarışmasında hangi yarışmacı birinci oldu?