Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim'de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim'de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

BİM aktüel 26-27-29 Kasım kataloğu yayınlandı! Bu hafta, alışverişseverler için büyük fırsatlar ve indirimler sunuluyor. Bu hafta mağazalarda yer alacak en dikkat çeken aktüel katalog ürünü koşu bandı oldu. Ayrıca beyaz eşya seti, ankastre seti, davlumbaz, set üstü ocak, saç kurutma makinesi, kulaklık, termos çeşitleri, karnıyarık tencere, saklama kapları, raf ünitesi, pazar arabası, temizlik seti ve lastikli çarşaf gibi birçok günlük ihtiyacınızı karşılayacak ürün de raflarda yerini alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, 26-27-29 Kasım aktüel ürünler kataloğu!