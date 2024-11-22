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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim'de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim'de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

BİM aktüel 26-27-29 Kasım kataloğu yayınlandı! Bu hafta, alışverişseverler için büyük fırsatlar ve indirimler sunuluyor. Bu hafta mağazalarda yer alacak en dikkat çeken aktüel katalog ürünü koşu bandı oldu. Ayrıca beyaz eşya seti, ankastre seti, davlumbaz, set üstü ocak, saç kurutma makinesi, kulaklık, termos çeşitleri, karnıyarık tencere, saklama kapları, raf ünitesi, pazar arabası, temizlik seti ve lastikli çarşaf gibi birçok günlük ihtiyacınızı karşılayacak ürün de raflarda yerini alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, 26-27-29 Kasım aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 22.11.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 21:37
FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim’de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

Haftalık BİM aktüel kataloğu yayınladı ve bu hafta mağazalarında büyük indirimler yer alıyor. Elektronikten kozmetik ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden, evcil hayvan bakım setlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. BİM aktüel ürünleri, 26, 27 ve 29 Kasım tarihlerinde mağazalarda satışa sunulacak. Haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için indirimli ürünler oldukça cazip fiyatlarla alıcılarıyla buluşuyor. İşte, BİM indirimli ürünleri...

FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim’de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kakao Fındık Kremalı İzmir Bombası 37,50 TL

Eti Burçak Bademli Tam Buğday Unlu Kurabiye 26,50 TL

Züber Karışık Kuruyemişli Meyve Bar 3x35 g 69,50 TL

Simbat Siirt Fıstığı 300 g 149,50 TL

Meray Kabuklu İthal Yer Fıstığı 750 g 94,50 TL

Performans Yer Fıstığı Ezmesi 350 g 61 TL

Performans Karışık Kuruyemiş 150 g 57,50 TL

FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim’de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

27 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Koşu Bandı 5.999 TL

Spinbike 4.999 TL

Mekik Sehpası 2.349 TL

FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim’de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

27 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart No-Frost Buzdolabı 19.975 TL

8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

FIRSAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-27-29 KASIM | Bim’de bu hafta neler var? Koşu Bandı, Lastikli Çarşaf, Ankastre Seti, Davlumbaz...

29 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

11 Dilim Radyatör 2.490 TL

Saç Kurutma Makinesi 579 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL

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