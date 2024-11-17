YENİ TORBA YASA | Gözler Meclis’te! 2024 torba yasada neler var, Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni Torba Yasa gelişmeleri kamuoyunun gündem başlıkları arasında yerini aldı. Meclis çalışmaları son olarak 9. Yargı Paketi üzerinde yoğunlaşırken, yeni yargı paketi meclis onayı sonrasına Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ise gözler Torba Yasa'nın Meclis'ten geçip geçmeyeceğine çevrildi. İçerisinde ekonomik olarak birçok düzenlemeye yer veren torba kanunun ilk etapta 55 maddesi Resmi Gazete'de onaylanmıştı. Şimdi ise kalan 35 madde için Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, 2024 torba yasada neler var, Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?