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YENİ TORBA YASA | Gözler Meclis'te! 2024 torba yasada neler var, Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni Torba Yasa gelişmeleri kamuoyunun gündem başlıkları arasında yerini aldı. Meclis çalışmaları son olarak 9. Yargı Paketi üzerinde yoğunlaşırken, yeni yargı paketi meclis onayı sonrasına Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ise gözler Torba Yasa'nın Meclis'ten geçip geçmeyeceğine çevrildi. İçerisinde ekonomik olarak birçok düzenlemeye yer veren torba kanunun ilk etapta 55 maddesi Resmi Gazete'de onaylanmıştı. Şimdi ise kalan 35 madde için Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, 2024 torba yasada neler var, Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 17.11.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:07
YENİ TORBA YASA | Gözler Meclis’te! 2024 torba yasada neler var, Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içerisinde barındıran yasa için kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ve Bağkurlular için prim gün sayısı önemli konu başlıkları içerisinde yer alıyor Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, Torba Yasa son durum!

YENİ TORBA YASA | Gözler Meclis’te! 2024 torba yasada neler var, Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

YENİ TORBA YASA | Gözler Meclis’te! 2024 torba yasada neler var, Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

YENİ TORBA YASA | Gözler Meclis’te! 2024 torba yasada neler var, Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

YENİ TORBA YASA | Gözler Meclis’te! 2024 torba yasada neler var, Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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