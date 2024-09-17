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YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol camiasının bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün başlıyor. Galatasaray'ı elemelerde iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi'ne yükselen Young Boys, ilk altı maçında aldığı üç beraberlik ve aldığı çok sayıda yenilginin ardından şu anda İsviçre Süper Ligi'nde son sırada yer alıyor. Young Boys Aston Villa müsabakası için futbolseverler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk müsabakası ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir?

Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:16
YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan Wankdorf Stadyumu'nda gerçekleşecek Young Boys Aton Villa mücadelesi için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Georgi Kabakov'un hakem düdüğüyle başlayacak maçın ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yaklaşık 40 yıllık bir aradan sonra Devler Ligi'nde boy gösterecek Aston Villa'nın performansı merak konusu. İşte, Young Boys Aston Villa mücadelesinin ayrıntıları haberin devamında...

YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?

YOUNG BOYS – ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Young Boys Aton Villa maçı 17 Eylül 2024 Salı günü 19:45'te başlayacak.

YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?

YOUNG BOYS - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarını TRT 4 yıl boyunca satın aldı. Bu akşam oynanacak Young Boys Aston Villa mücadelesi de TRT 1 ve tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?

YOUNG BOYS - ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 17 Eylül 2024 Young Boys - Aston Villa mücadelesi 19:45'te canlı yayılanacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?
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