YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol camiasının bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün başlıyor. Galatasaray'ı elemelerde iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi'ne yükselen Young Boys, ilk altı maçında aldığı üç beraberlik ve aldığı çok sayıda yenilginin ardından şu anda İsviçre Süper Ligi'nde son sırada yer alıyor. Young Boys Aston Villa müsabakası için futbolseverler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk müsabakası ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir?
Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:16