YOUNG BOYS-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Aston Villa müsabkası saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan Wankdorf Stadyumu'nda gerçekleşecek Young Boys Aton Villa mücadelesi için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Georgi Kabakov'un hakem düdüğüyle başlayacak maçın ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yaklaşık 40 yıllık bir aradan sonra Devler Ligi'nde boy gösterecek Aston Villa'nın performansı merak konusu. İşte, Young Boys Aston Villa mücadelesinin ayrıntıları haberin devamında...