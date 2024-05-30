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Airfryer kullananlar dikkat! Evinizi ateşe vermeyin: Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz...

Mutfakla malzemeleriyle ilgili uzman bir kişi, evde yaptığımız ve evimizi ateşe verme potansiyeli taşıyan en yaygın fritöz hatalarından birini ortaya çıkardı. İşte hepimizin yaptığı hatanın detayları…

Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 15:37
Airfryer kullananlar dikkat! Evinizi ateşe vermeyin: Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz...

Hava fritözleri neredeyse yirmi yıldır ortalıkta olmasına rağmen, son on yılda milyonlarca kişinin yiyecekleri daha hızlı ve daha az yağ ile pişirmenin bir yolu olarak evlerinde bulundurmasıyla popülerlik patlaması yaşadı.

Airfryer kullananlar dikkat! Evinizi ateşe vermeyin: Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz...

Popülaritesi her geçen gün artan cihazın, günlük olarak ne kadar yaygın kullanıldığı göz önüne alındığında, uyarılar ve tavsiyeler de beraberinde geldi.

Airfryer kullananlar dikkat! Evinizi ateşe vermeyin: Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz...

Ancak 500 kişiyle yapılan yeni bir ankette, insanların hava fritözlerini nasıl ve nerede kullandıkları nedeniyle evlerini ciddi hasar riskiyle karşı karşıya bıraktığını ve hatta yangın çıkardığını ortaya çıkardı.

Airfryer kullananlar dikkat! Evinizi ateşe vermeyin: Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz...

Toolstation tarafından yapılan anket, insanların %56'sının hava fritözlerini doğrudan mutfak dolaplarının altında kullandığını ortaya çıkardı. Kettle kullananlar için de durum benzer; %67'si bunu yaptığını itiraf ediyor.

Airfryer kullananlar dikkat! Evinizi ateşe vermeyin: Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz...

Toolstation Mutfak Kıdemli Kategori Müdürü Cara Yates'e göre, evinizde güvenli bir şekilde yemek pişirmek için hava fritözlerinin havalandırmaya ihtiyaç duyması nedeniyle burada oluşan hasar inanılmaz derecede ciddi olabilir.

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