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Aspiratördeki inatçı yağları söküp atıyor! Yalnızca bu malzeme ile dakikalar içinde…

Ocağımızın üzerinde bulunan aspiratörlerin temizlenmesi genellikle gözden kaçabilir. Bu ürün düzenli temizlenmediğinde mutfağı havasız hale getirebilir ve fazla yağ biriktiği için hoş olmayan kokular yayılmasına neden olabilir. Temizlik konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Keith Ford, evde bulunan temel birkaç malzeme ile aspiratörü pırıl pırıl hale getirilebileceğini ifade etti. İşte aspiratörü ilk günkü haline döndürebilecek o formül…

Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 10:07
Aspiratördeki inatçı yağları söküp atıyor! Yalnızca bu malzeme ile dakikalar içinde…

Aspiratörler yemek kokularının giderilmesine yardımcı olur. Fakat ilerleyen zamanlarda üzerinde biriken yağdan dolayı mutfağınızda yoğun kokular fark edebilirsiniz. Ayrıca düzenli temizlenmeyen aspiratörler verimli bir şekilde kokuları çekemeyebilir.

Aspiratördeki inatçı yağları söküp atıyor! Yalnızca bu malzeme ile dakikalar içinde…

Bunların önüne geçmek için aspiratörü düzenli bir şekilde uzmanın da tavsiyesi ettiği formül ile temizlediğinizde hem mutfağınız kötü kokmayacak hem de ürününüzü bozulmasının önüne geçeceksiniz.

Aspiratördeki inatçı yağları söküp atıyor! Yalnızca bu malzeme ile dakikalar içinde…

ASPİRATÖR NASIL TEMİZLENİR?

Malzemeler:

  • Bulaşık deterjanı
  • Sıcak su
  • Aşındırıcı olmayan bir fırça
Aspiratördeki inatçı yağları söküp atıyor! Yalnızca bu malzeme ile dakikalar içinde…

İlk olarak yağ filtresini dikkatli bir şekilde çıkarın.

Aspiratördeki inatçı yağları söküp atıyor! Yalnızca bu malzeme ile dakikalar içinde…

Lavabonuzun içerisine lavabo tıkacı yerleştirin.

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