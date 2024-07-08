Aspiratördeki inatçı yağları söküp atıyor! Yalnızca bu malzeme ile dakikalar içinde…

Ocağımızın üzerinde bulunan aspiratörlerin temizlenmesi genellikle gözden kaçabilir. Bu ürün düzenli temizlenmediğinde mutfağı havasız hale getirebilir ve fazla yağ biriktiği için hoş olmayan kokular yayılmasına neden olabilir. Temizlik konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Keith Ford, evde bulunan temel birkaç malzeme ile aspiratörü pırıl pırıl hale getirilebileceğini ifade etti. İşte aspiratörü ilk günkü haline döndürebilecek o formül…