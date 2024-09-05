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Ayakkabı dolabındaki kötü kokulara son! Birkaç damla ile dakikalar içinde mis gibi kokutacak…

İşten ya da okuldan geldiniz ve ayakkabını çıkardınız ve o kötü koku burnunuza gelmeye başladı. Sonrasında ayakkabıyı kapalı bir alana koyduğunuz. Ancak bu yaptığınız yanlış bir eylemdir çünkü, koku daha da yoğunlaşmaya başlar ve tüm dolabın kötü kokmasına neden olur. Peki bu kötü kokulardan nasıl kurtulabilirsiniz? Sorunun cevabını sizler için derledik. Gelin beraber inceleyelim…

Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:57
Ayakkabı dolabındaki kötü kokulara son! Birkaç damla ile dakikalar içinde mis gibi kokutacak…

Ayakkabıların kokmasının birden fazla sebebi olabilir. İlk olarak bu kokunun nedeninin ayağınız mı yoksa ayakkabınız mı olduğuna karara vermeniz gerekir. Ayakkabınız hava almıyorsa bu durum koku yapabilir ya da ayağınızda bir rahatsızlık olabilir. Eğer sorun ayakkabınızla ilgili değilse her gün ayaklarınızı düzenli yıkamalı ve tırnak bakımına özen göstermelisiniz.

Ayakkabı dolabındaki kötü kokulara son! Birkaç damla ile dakikalar içinde mis gibi kokutacak…

Peki, ayakkabı dolabına yayılan kötü koku nasıl giderilir? İşte cevabı…

Ayakkabı dolabındaki kötü kokulara son! Birkaç damla ile dakikalar içinde mis gibi kokutacak…

KARBONAT İLE KESİN ÇÖZÜM

Ayakkabı kokusunu karbonat ile kolay bir şekilde yok edebilirsiniz.

Ayakkabı dolabındaki kötü kokulara son! Birkaç damla ile dakikalar içinde mis gibi kokutacak…

Eve geldiğinizde ayakkabıların içine bir miktar karbonat serpiştirin ve bir gece bekleyin.

Ayakkabı dolabındaki kötü kokulara son! Birkaç damla ile dakikalar içinde mis gibi kokutacak…

Ertesi sabah ayakkabı dolabını açtığınızda bir önceki gün olan kötü kokudan eser kalmadığını fark edeceksiniz.

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