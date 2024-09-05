Ayakkabı dolabındaki kötü kokulara son! Birkaç damla ile dakikalar içinde mis gibi kokutacak…

İşten ya da okuldan geldiniz ve ayakkabını çıkardınız ve o kötü koku burnunuza gelmeye başladı. Sonrasında ayakkabıyı kapalı bir alana koyduğunuz. Ancak bu yaptığınız yanlış bir eylemdir çünkü, koku daha da yoğunlaşmaya başlar ve tüm dolabın kötü kokmasına neden olur. Peki bu kötü kokulardan nasıl kurtulabilirsiniz? Sorunun cevabını sizler için derledik. Gelin beraber inceleyelim…