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Bulaşıklarınız ilk günkü gibi parlayacak! Makineyi çalıştırmadan bunu yaparsanız…

Kirli bulaşıkların temizlenmesinde yardımcı olan bulaşık makinesinin de düzenli olarak temizliğe ihtiyacı vardır. Bulaşıkları temizlerken makinenin de temizlediğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Özellikle de bulaşık makinesinden kötü kokular geliyorsa temizlik vaktiniz geldi de geçiyor olabilir. İşte sizler için derlemiş olduğumuz oldukça pratik temizlik yöntemleri…

Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:28
Bulaşıklarınız ilk günkü gibi parlayacak! Makineyi çalıştırmadan bunu yaparsanız…

Bulaşık makinesinin temizliğini ayda bir şeklinde yapabilirsiniz. Bu temizliği yapmadığınızda bulaşık makinesinden kötü kokular gelebilir, bulaşıklarınız temiz yıkanmaz ve bir süre sonra makineniz bozulabilir.

Bulaşıklarınız ilk günkü gibi parlayacak! Makineyi çalıştırmadan bunu yaparsanız…

Not: Bu yöntemleri uygulamadan önce çamaşır makinenizin talimatlarını okumanız önerilir.

Bulaşıklarınız ilk günkü gibi parlayacak! Makineyi çalıştırmadan bunu yaparsanız…

KARBONAT VE BEYAZ SİRKE

Temizlik dendiğinde akla ilk gelen doğal ürünler şüphesiz karbonat ve sirke oluyor. Bu ikili bulaşık makinesinin temizliği için de oldukça etkilidir.

Bulaşıklarınız ilk günkü gibi parlayacak! Makineyi çalıştırmadan bunu yaparsanız…

Başlangıçta:

İlk olarak bulaşık makinesinin fişini çıkarın. İç raflarını öne doğru çekin ve temiz bir bez yardımıyla makinenin içerisini temizleyin.

Bulaşıklarınız ilk günkü gibi parlayacak! Makineyi çalıştırmadan bunu yaparsanız…

Taban kısmında bulunan bulaşık makinesi filtresini çıkarın ve bulaşık deterjanı ile temizleyin. Ardından kuru biz bez ile durulayın.

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