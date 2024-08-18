Bulaşıklarınız ilk günkü gibi parlayacak! Makineyi çalıştırmadan bunu yaparsanız…

Kirli bulaşıkların temizlenmesinde yardımcı olan bulaşık makinesinin de düzenli olarak temizliğe ihtiyacı vardır. Bulaşıkları temizlerken makinenin de temizlediğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Özellikle de bulaşık makinesinden kötü kokular geliyorsa temizlik vaktiniz geldi de geçiyor olabilir. İşte sizler için derlemiş olduğumuz oldukça pratik temizlik yöntemleri…