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Duş başlıklarındaki kireci söken en etkili yöntem! Tek malzeme ilk parıl parıl olacak...

Duş başlıklarında zamanla biriken kireç, yalnızca estetik açıdan hoş olmayan bir görüntü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda suyun düzgün bir şekilde akmasını engelleyebilir. Kireç, suyun içindeki kalsiyum karbonatın birikmesiyle oluşan sert beyaz tortulardır. Bu tortular, duş başlığının deliklerinin tıkanmasına yol açarak, su akışının azalmasına ve hatta suyun yönünün değişmesine neden olabilir. Zamanla, kireç birikintileri duş başlıklarını verimsiz hale getirebilir. Neyse ki, temizlik uzmanları bu sorunla başa çıkmak için basit ve etkili bir çözüm öneriyor.