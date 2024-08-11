Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…

Duşakabinlerden oluşan lekeler, genelde suyun içerisinde bulunan kireç, sabun ya da şampuan gibi ürünlerin kalıntıları nedeniyle oluşur. Her banyo sonrası ya da haftada bir düzenli olacak şekilde yapılan duşakabin temizlikleri bu lekelerin önüne geçebilir.