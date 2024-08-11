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Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…

Duşakabin camlarının temizliği düzenli bir şekilde yapılmadığında hoş olmayan lekeler meydana gelebilir. Oluşan bu lekeler banyonuzun kirli görünmesine neden olduğu için oldukça can sıkıcı bir durum haline gelebilir. Ancak, evinizde bulunan doğal malzemeler sayesinde dakikalar içinde duşakabin üzerindeki kalıntılardan kurtulmak mümkün.

Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:01
Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…

Duşakabinlerden oluşan lekeler, genelde suyun içerisinde bulunan kireç, sabun ya da şampuan gibi ürünlerin kalıntıları nedeniyle oluşur. Her banyo sonrası ya da haftada bir düzenli olacak şekilde yapılan duşakabin temizlikleri bu lekelerin önüne geçebilir.

Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…

Sizler için derlemiş olduğumuz bu önerileri, var olan lekeleri temizlemek için kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda rutin duşakabin temizliğinde de kullanıp leke oluşumunu önleyebilirsiniz.

Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…

BEYAZ SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI

Eşit miktarda beyaz sirke ve bulaşık deterjanını bir kabın içerisine ekleyin ve karıştırın.

Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…

Oluşturmuş olduğunuz bu karışımı bir bez yardımıyla duşakabin camlarını nazik bir şekilde ovalayın.

Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…

Ovalama işlemi bittikten sonra temiz su ile duşakabin camlarını durulayın.

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