Duşakabin camındaki kalıntılarını anında temizliyor! Sadece bir fıs lekeleri silgi gibi siliyor…
Duşakabin camlarının temizliği düzenli bir şekilde yapılmadığında hoş olmayan lekeler meydana gelebilir. Oluşan bu lekeler banyonuzun kirli görünmesine neden olduğu için oldukça can sıkıcı bir durum haline gelebilir. Ancak, evinizde bulunan doğal malzemeler sayesinde dakikalar içinde duşakabin üzerindeki kalıntılardan kurtulmak mümkün.
Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:01