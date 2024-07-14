Duşakabin camlarını dakikalar içinde pırıl pırıl yapıyor! Yalnızca bu iki malzeme ile…

Duşakabin camını düzenli olarak temizlememek lekeler oluşturur. Oluşan bu lekeler banyonuzun kirli görünmesine neden olur. Bu durum oldukça can sıkıcı olabilir fakat bu lekeleri temizlemek ve duşakabin camını pırıl pırıl yapmak için serti kimyasallar kullanmanıza gerek yok. Evinizin mutfağında kolaylıkla bulabileceğiniz yalnızca iki doğal ürün sayesinde duşakabin camınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.