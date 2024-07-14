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Duşakabin camlarını dakikalar içinde pırıl pırıl yapıyor! Yalnızca bu iki malzeme ile…

Duşakabin camını düzenli olarak temizlememek lekeler oluşturur. Oluşan bu lekeler banyonuzun kirli görünmesine neden olur. Bu durum oldukça can sıkıcı olabilir fakat bu lekeleri temizlemek ve duşakabin camını pırıl pırıl yapmak için serti kimyasallar kullanmanıza gerek yok. Evinizin mutfağında kolaylıkla bulabileceğiniz yalnızca iki doğal ürün sayesinde duşakabin camınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:01
Duşakabin camlarını dakikalar içinde pırıl pırıl yapıyor! Yalnızca bu iki malzeme ile…

Temizlik konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Courtney Walsh, camın yüzeyi, sudaki minerallerin, sık kullanım ve temizlik eksikliği nedeniyle zamanla biriktiğini ve lekeler oluştuğunu ifade ederek duşakabinlerde bu tarz izlerin olmaması için düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Duşakabin camlarını dakikalar içinde pırıl pırıl yapıyor! Yalnızca bu iki malzeme ile…

Ayrıca sabun ve şampuan atıkları sudaki minerallerle birleşerek yüzeye yapışarak bulanık bir tabaka oluşturduğunu anlattı.

Duşakabin camlarını dakikalar içinde pırıl pırıl yapıyor! Yalnızca bu iki malzeme ile…

Walsh, bu lekeleri mutfağınızda bulunan malzemeler ile kolaylıkla temizleyebileceğinizi ifade etti.

Duşakabin camlarını dakikalar içinde pırıl pırıl yapıyor! Yalnızca bu iki malzeme ile…

DUŞAKABİN CAMI NASIL TEMİZLENİR?

Malzemeler:

  • Beyaz sirke (eğer yoksa limon suyu da kullanabilirsiniz)
  • Karbonat
  • Su
  • Yumuşak bir bez
  • Sprey şişesi
Duşakabin camlarını dakikalar içinde pırıl pırıl yapıyor! Yalnızca bu iki malzeme ile…

Doğal asidik ürünler kireç temizlemek için oldukça etkili bir çözüm olacaktır. Beyaz sirke ya da limon sudaki mineral birikintilerini parçalayıp temizleyebilir.

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