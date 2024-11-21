Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Mutfak gereçlerinin temizliği konusunda yeni bir tartışma sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medya fenomeni Lulaboo Jenkins'in paylaştığı tahta kaşık temizleme yöntemi, binlerce kullanıcıyı şaşkına çevirirken, uzmanlar konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Sosyal medya platformlarında Lulaboo Jenkins olarak tanınan bir kullanıcı, tahta kaşıkların temizliği konusunda yeni bir yöntem paylaştı. Jenkins'in videosunda, kaynar suya batırılan tahta kaşıkların suda bıraktığı sarımsı tortular görülüyor. İzleyenlerin de dehşete düştüğü sonuçlar karşısında birçok kullanıcı aynı şeyi kendi evinde de denedi. Videoyu izleyen başka bir kullanıcının deneyimi de benzer sonuçlar verdi. Berrak suyun kısa sürede kahverengiye dönüşmesi, izleyicileri endişelendirdi. Paylaşım sonrası birçok kullanıcı, evlerindeki tahta kaşıkları attıklarını belirtti. Uzmanlar ise bu yöntemin sakıncalarına dikkat çekiyor. Gıda sınıfı ahşap mutfak gereçlerinin özel işlemden geçtiğini belirten uzmanlar, kaynar suda yıkamanın malzemeye zarar verebileceğini vurguluyor. Bunun yerine tahta kaşıkların ılık su ve sabunla yıkanması, aylık olarak da sirke ile dezenfekte edilmesi yeterli. Uzmanlar, düzenli temizlik rutininin bu mutfak gereçlerinin ömrünü uzatacağını belirtiyor. TAHTA KAŞIKLAR NASIL TEMİZLENMELİ? Tahta kaşıkların uzun ömürlü ve hijyenik olmasını sağlamak için doğru temizlik ve bakım yöntemlerini uygulamak önemlidir: DERİN TEMİZLİK İÇİN ÇATLAMASINLAR DİYE BUNU UYGULAYIN TAHTA KAŞIK KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Tahta kaşıkları çok uzun süre sıvıya maruz bırakmaktan kaçının. Çatlak veya yarık oluşan tahta kaşıkları kullanmayı bırakın; bu bölgeler bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilir. Farklı yemek türleri için farklı tahta kaşıklar kullanarak kokuların ve tatların karışmasını önleyebilirsiniz.