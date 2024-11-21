  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Sosyal medyada viral olan bir video, günlük kullanılan tahta kaşıkların temizliği konusunda tartışma başlattı. Kaynar suda yıkanan kaşıkların bıraktığı görüntüler, kullanıcıları şoke etti.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:01
Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Mutfak gereçlerinin temizliği konusunda yeni bir tartışma sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medya fenomeni Lulaboo Jenkins'in paylaştığı tahta kaşık temizleme yöntemi, binlerce kullanıcıyı şaşkına çevirirken, uzmanlar konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Sosyal medya platformlarında Lulaboo Jenkins olarak tanınan bir kullanıcı, tahta kaşıkların temizliği konusunda yeni bir yöntem paylaştı.

Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Jenkins'in videosunda, kaynar suya batırılan tahta kaşıkların suda bıraktığı sarımsı tortular görülüyor. İzleyenlerin de dehşete düştüğü sonuçlar karşısında birçok kullanıcı aynı şeyi kendi evinde de denedi.

Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Videoyu izleyen başka bir kullanıcının deneyimi de benzer sonuçlar verdi. Berrak suyun kısa sürede kahverengiye dönüşmesi, izleyicileri endişelendirdi. Paylaşım sonrası birçok kullanıcı, evlerindeki tahta kaşıkları attıklarını belirtti.

Evdeki tehlike: Tahta kaşıklarınızı hemen kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa...

Uzmanlar ise bu yöntemin sakıncalarına dikkat çekiyor. Gıda sınıfı ahşap mutfak gereçlerinin özel işlemden geçtiğini belirten uzmanlar, kaynar suda yıkamanın malzemeye zarar verebileceğini vurguluyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA