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Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede kabuklarından ayırın! Her seferinde mükemmel sonuç için…

Sağlık için oldukça faydalı olan yumurtanın birden fazla pişirme tekniği vardır. Bu tekniklerden biri de haşlanmış yumurtadır. Oldukça lezzetli olan bu besinin kabuklarını soymak birçok kişi için zorlayıcı ve zaman alıcı bir eylem olabilir. Ancak, oldukça kısa bir sürede haşlanmış yumurtayı kabuklarından ayırmak mümkün. Hem de 3 saniyede! Nasıl mı? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 15:59
Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede kabuklarından ayırın! Her seferinde mükemmel sonuç için…

Haşlanmış yumurtayı kabuklarından ayırmak için birkaç yöntem bulunur ama sizlere önereceğimiz yöntem sayesinde yumurtayı 3 saniyede ayıracaksınız.

Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede kabuklarından ayırın! Her seferinde mükemmel sonuç için…

HAŞLANMIŞ YUMURTAYI KABUKLARINDAN AYIRMANIN EN PRATİK YOLU

İlk olarak yumurtayı bir bardağın içerisine alın ve üzerine soğuk su ilave edin.

Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede kabuklarından ayırın! Her seferinde mükemmel sonuç için…

Bardağın ağız kısmını elinizle kapatın ve hızlı bir şekilde çalkalayın.

Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede kabuklarından ayırın! Her seferinde mükemmel sonuç için…

Bardağın içerisinden yumurtayı aldığınızda kabuğun yumurtadan ayrıldığını göreceksiniz.

Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede kabuklarından ayırın! Her seferinde mükemmel sonuç için…

HAŞLANMIŞ YUMURTAYI SOYMAK İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

AVUÇ İÇİNDE YUVARLAMA YÖNTEMİ

Haşlanmış yumurtayı ilk olarak soğuk suyun altına tutun.

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