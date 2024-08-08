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Her mutfakta bulunuyor! Bu malzemeye dikkat: Meğer Alzheimer riskini artırıyormuş…

Mutfakta neredeyse her gün kullanmış olduğumuz bazı ürünler yemek yaparken yardımcımız olsalarda sağlığımız için adeta birer görünmez tehlikeler. Bu ürünlerin içerisinde sağlığımız için son derece zararlı olan bazı kimyasallar bulunuyor ve bunlar besinler ile temas ettiğinde vücudumuza almış oluyoruz. Peki dikkat edilmesi gereken o ürünler nelerdir? Sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:23
Her mutfakta bulunuyor! Bu malzemeye dikkat: Meğer Alzheimer riskini artırıyormuş…

Günlük hayatımızda mutfağımızda kullanmış olduğumuz bazı ürünler biz farkında olmasak da sağlığımız için risk taşıyorlar. Özellikle bazı ürünler yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkabilen Alzheimer gibi hastalıkları tetikleyebiliyor. İşte oldukça şaşıracağınız sağlığınızı riske atan o ürünler…

Her mutfakta bulunuyor! Bu malzemeye dikkat: Meğer Alzheimer riskini artırıyormuş…

ALÜMİNYUM TAVALAR

Alüminyum, nörotoksik bir maddedir.

Her mutfakta bulunuyor! Bu malzemeye dikkat: Meğer Alzheimer riskini artırıyormuş…

Nörotoksik, zehirli maddenin sinir sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkilemesi şeklinde ifade edilebilir.

Her mutfakta bulunuyor! Bu malzemeye dikkat: Meğer Alzheimer riskini artırıyormuş…

Alzheimer gibi birçok sinir sistemi hastalığına yol açabilir.

Her mutfakta bulunuyor! Bu malzemeye dikkat: Meğer Alzheimer riskini artırıyormuş…

Bu maddenin özellikle de asitli ve tuzlu yiyeceklere bulaşma riski daha fazladır.

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