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Kırışık kıyafetlere ütüsüz çözüm! Dakikalar içerisinde jilet gibi olacaklar…

Ütü yapmak birçok kişi için oldukça zor ve zaman alıcı bir ev işi olabilir. Dağ gibi biriken ütüler göz korkutabilir. Pratik yolları bilindiğinde şıp diye halledilebilen bir ev işi olsa da bazı kişiler yine de ütü yapmaktan pek hoşlanmazlar. Peki, ütüye gerek duymadan kırışıklıkları giderebileceğinizi biliyor muydunuz? Öğrendiğinizde hemen denemek isteyecek ve oldukça şaşıracaksınız. İşte o yöntemler…

Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:03
Kırışık kıyafetlere ütüsüz çözüm! Dakikalar içerisinde jilet gibi olacaklar…

Her kıyafetin kumaş türü farklıdır. Bazı kumaşlar ütüye gerek duymazken bazılarına ise düzenli olarak ütü uygulamak gerekir. Özellikle bazı kırışıklıkların giderilmesi oldukça zor olduğundan ütü yapmak birçok kişinin gözünde korkutucu olabilir.

Kırışık kıyafetlere ütüsüz çözüm! Dakikalar içerisinde jilet gibi olacaklar…

EV YAPIMI SPREY

Evinizde bulunan yalnızca bir ürün ile kırışıklık giderici sprey yapmanız mümkün.

Kırışık kıyafetlere ütüsüz çözüm! Dakikalar içerisinde jilet gibi olacaklar…

Hazırlayacağınız bu spreyi, pamuklu ya da benzer kumaşa sahip kıyafetleriniz için kullanabilirsiniz.

Kırışık kıyafetlere ütüsüz çözüm! Dakikalar içerisinde jilet gibi olacaklar…

Bunun için ihtiyacınız olan malzeme ise yumuşatıcı. Bir bardak suyun içerisinde yarısından daha az olacak şekilde yumuşatıcı ekleyin ve bir sprey şişesine aktarın.

Kırışık kıyafetlere ütüsüz çözüm! Dakikalar içerisinde jilet gibi olacaklar…

Güzel bir şekilde çalkaladıktan sonra olumsuz herhangi etkisi olup olmadığı gözlemlemek için kıyafetinizin görünmeyen bir kısmında hazırlamış olduğunuz sıvıyı deneyin.

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