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Kıyafetlerden mürekkep lekesini silgi gibi siliyor! Sadece tek malzeme ile kesin çözüm…

Mürekkep lekesi çıkması zor olan leke türlerindendir. Fakat üzülmenize hiç gerek yok çünkü sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan temizlik uzmanı Bayan Hinch'in de tıpkı kendisi gibi temizlikle ilgili önemli bilgilere sahip takipçilerinden öneriler var. İşte sosyal medya kullanıcılarından mürekkep lekesiyle ilgili bazı tüyolar ve bizim sizler için hazırladığımız alternatif çözümler…

Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:39
Kıyafetlerden mürekkep lekesini silgi gibi siliyor! Sadece tek malzeme ile kesin çözüm…

Temizlik uzmanı olan Bayan Hinch'in bir takipçisi kahverengi deri koltuğuna bir mürekkep lekesi bulaştırdı. Bu lekenin temizlenmeyeceğini düşünen kullanıcıya sosyal medyadan Bayan Hinch'in diğer takipçileri de yardım etti.

Kıyafetlerden mürekkep lekesini silgi gibi siliyor! Sadece tek malzeme ile kesin çözüm…

Mürekkep lekelerine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde müdahale etmenin önemli olduğunu vurgulayan sosyal medya kullanıcıları, mürekkebin kuruduğunda temizlenmesinin zorlaştığını söyledi.

Kıyafetlerden mürekkep lekesini silgi gibi siliyor! Sadece tek malzeme ile kesin çözüm…

SAÇ SPREYİ

Kullanıcılardan biri saç spreyinin mürekkep lekelerini temizlemeye yardımcı olduğunu ifade ederek saç spreyi sıkıp kulak çubuğu yardımıyla lekeden kurtulabileceği önerisinde bulundu.

Kıyafetlerden mürekkep lekesini silgi gibi siliyor! Sadece tek malzeme ile kesin çözüm…

BEYAZ SİRKE VE SU

Sirke çok amaçlı kullanılabilen bir sıvıdır. Yemeklere lezzet katmanın yanında yüzey temizleyici olarak da kullanılır.

Kıyafetlerden mürekkep lekesini silgi gibi siliyor! Sadece tek malzeme ile kesin çözüm…

Beyaz sirke etkili bir leke çıkarıcıdır ve hemen hemen temizlikte her noktada kullanılabilir.

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