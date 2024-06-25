Kıyafetlerden mürekkep lekesini silgi gibi siliyor! Sadece tek malzeme ile kesin çözüm…

Mürekkep lekesi çıkması zor olan leke türlerindendir. Fakat üzülmenize hiç gerek yok çünkü sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan temizlik uzmanı Bayan Hinch'in de tıpkı kendisi gibi temizlikle ilgili önemli bilgilere sahip takipçilerinden öneriler var. İşte sosyal medya kullanıcılarından mürekkep lekesiyle ilgili bazı tüyolar ve bizim sizler için hazırladığımız alternatif çözümler…