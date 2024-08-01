  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler

Kötü kokuları anında gideriyor! Bulaşık deterjanın içerisine iki yemek kaşığı…

Temizlik hem evimizin hoş olması hem de sağlığımız için yapılması gereken bir iştir. Temizlik yapmak yalnızca sağlık ve ev düzeni için değil aynı zamanda üretkenliği artırmaya da yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda oldukça zorlayıcı olabilen bu ev işi, püf noktaları bilindiğinde oldukça kolay bir hale dönüşebilir. Peki mutfağınızda bulunan iki ürün ile temizliği kolaylaştırabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte duyunca şaşıracağınız o iki ürün…

Giriş Tarihi: 01.08.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:06
Kötü kokuları anında gideriyor! Bulaşık deterjanın içerisine iki yemek kaşığı…

İnatçı lekeler, çıkmayan kirler ve hoş olmayan kokularla mücadele vermek hiç kolay değildir. Fakat bunlar için artık endişelenmenize gerek yok. Biraz bulaşık deterjanı ve bir miktar tuz ile yapılan karışım temizlikte neredeyse her alanda yardımınıza koşacak.

Kötü kokuları anında gideriyor! Bulaşık deterjanın içerisine iki yemek kaşığı…

DETERJAN VE TUZ

Malzemeler:

  • 100 ml bulaşık deterjanını
  • 100 ml suyla karıştırın
  • İki yemek kaşığı tuz
  • İki yemek kaşığı karbonat
Kötü kokuları anında gideriyor! Bulaşık deterjanın içerisine iki yemek kaşığı…

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine ekleyip güzel bir şekilde karıştırın.

Ardından evinizde bulunan boş bir deterjan şişesi içerisine bu karışımı ekleyin.

Kötü kokuları anında gideriyor! Bulaşık deterjanın içerisine iki yemek kaşığı…

ETKİLERİ NELERDİR?

LEKE ÇIKARMA

Tuzun aşındırıcı yapısı ve bulaşık deterjanının güçlü temizleme özelliği bir araya gelince oluşan bu karışım inatçı lekeleri çıkartmak için oldukça faydalıdır.

Kötü kokuları anında gideriyor! Bulaşık deterjanın içerisine iki yemek kaşığı…

Kumaş, halı ve sert yüzeylerde kullanabilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA